Про неї писав Джон Стейнбек. У Києві знесли садибу Барбана (відео)

Противники знесення історичної будівлі XIX століття стверджують, що у забудовника немає на це відповідного дозволу.

У Києві на вулиці Обсерваторній, 6 знесли садибу Барбана, побудовану наприкінці XIX століття, повідомляє у Facebook громадський працівник Олег Симороз.

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"Забудовник о п'ятій ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбана кінця XIX століття", — написав він і опублікував відео, на якому видно процес руйнування стін будівлі.

[ + – ] знесення будівлі

При цьому стверджується, що забудовник не має відповідного дозволу влади на знесення будинку, а на місці садиби нібито хочуть побудувати новий ТРЦ.

Знесенню будинку передувала акція протесту супротивників забудови центру Києва, під час якого відбулися сутички між активістами і молодиками спортивної статури.

[ + – ] Акція протесту

Перед цим в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що вже вичерпали всі механізми впливу на ситуацію із забудовою садиб Барбана та Осипа Батьківщина в Києві.

"Через бездіяльність київської міської влади столиця прямо зараз втрачає кілька пам'ятників архітектури. Зокрема, садиби Барбала і Осипа Родіна. Приписи міністерства про заборону будівництва проігноровані. Інших законних механізмів вплинути на ситуацію міністерство не має", — заявили у відомстві.

[ + – ] повідомлення Мінкульту

Чим відома садиба Барбана

Одноповерховий будинок титулярного радника Олександра Барбана був побудований у Києві в 1891 році. Свого часу у ньому зупинявся лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, який згадує у своїх книгах про цю будівлю.

За даними Держгеокадастру, орієнтовна вартість земля під цим будинком — 9,3 млн гривень, пише Liga.net.

Нагадаємо, в липні у Києві забудовники почали зносити історичний будинок "Квіти України" на вулиці Січових стрільців.

Після протестів киян суд заборонив будь-які дії з цією будівлею.

У травні будівельні роботи в центрі Києва привели до руйнування історичної будівлі на вулиці Володимирській, в якій досі живуть люди.

А у квітні в Києві знесли історичну будівлю "будинок Уткіна", який знаходився біля центрального залізничного вокзалу.