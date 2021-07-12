У Києві почали знесення історичної будівлі "Квіти України", атріум уже знищений (відео)

Забудовники пригнали важку техніку та відмовилися зупиняти демонтаж навіть на час переговорів із громадськістю.

12 липня в Києві забудовники почали зносити історичний будинок на вулиці Січових стрільців. Кадри і подробиці у Facebook повідомила громадянська ініціатива "Врятувати квіти України".

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За словами киян, вночі на територію павільйону "Квіти України" доставили важку техніки, з її допомогою почали демонтаж конструкцій. Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін написав у Facebook, що прибув на місце події і поспілкувався з поліцією. За його словами, будівельники вже знесли нижню частину атріуму — однієї з архітектурних фішок будівлі.

[ + – ] Техніка зносить Квіти України в Києві Фото: Instagram [ + – ] Техніку пригнали до Квітів України в Києві Фото: Instagram

"Містобудівні умови та обмеження є незаконними, права на будівництво у власника немає, відкриваємо кримінальну справу", — повідомив нардеп.

Автори зазначили, що намагаються вести переговори із забудовником із моменту створення громадянської ініціативи. У день акції "Я з Квітами" з активістами звʼязалася представниця компанії Ольга Соловей і запропонувала провести зустріч із залученням медіаторів для досягнення компромісу. Сторони почали обговорювати кандидатури, процедури і платформу, але 11 липня ще один представник забудовника, Олексій Пишний, заявив: демонтаж будівлі зупиняти не будуть, а обговорення пройде в приватному режимі.

Громадянську ініціативу не влаштували такі умови, тому зараз активісти відстоюють свою позицію:

припинення демонтажу;

зустрічі тільки із залученням третьої сторони, якою може бути Національна спілка архітекторів України;

публічне висвітлення зустрічей, враховуючи відеозаписи, прямі трансляції і запрошення журналістів.

"Прямо зараз ви знищуєте предмет переговорів. Олексій Пишний, Ольга Соловей просимо вас перейти до діалогу, поки це ще можливо", — наголошується в дописі ГІ "Збережемо Квіти України".

6 липня в Києві пройшла акція протесту проти знесення будівлі "Квіти України". Учасники привернули увагу до памʼятника посмодернізму з унікальними архітектурними елементами, частина з яких вже безповоротно знищена. Як заявив історик Тарас Грицюк із ГІ "Збережемо Квіти України", забудовник не врахував побажання жителів Солдатської слобідки, для яких будівля стала місцем для зустрічей і відпочинку.