У Києві почали знесення історичної будівлі "Квіти України", атріум уже знищений (відео)
Забудовники пригнали важку техніку та відмовилися зупиняти демонтаж навіть на час переговорів із громадськістю.
12 липня в Києві забудовники почали зносити історичний будинок на вулиці Січових стрільців. Кадри і подробиці у Facebook повідомила громадянська ініціатива "Врятувати квіти України".
За словами киян, вночі на територію павільйону "Квіти України" доставили важку техніки, з її допомогою почали демонтаж конструкцій. Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін написав у Facebook, що прибув на місце події і поспілкувався з поліцією. За його словами, будівельники вже знесли нижню частину атріуму — однієї з архітектурних фішок будівлі.
"Містобудівні умови та обмеження є незаконними, права на будівництво у власника немає, відкриваємо кримінальну справу", — повідомив нардеп.
Автори зазначили, що намагаються вести переговори із забудовником із моменту створення громадянської ініціативи. У день акції "Я з Квітами" з активістами звʼязалася представниця компанії Ольга Соловей і запропонувала провести зустріч із залученням медіаторів для досягнення компромісу. Сторони почали обговорювати кандидатури, процедури і платформу, але 11 липня ще один представник забудовника, Олексій Пишний, заявив: демонтаж будівлі зупиняти не будуть, а обговорення пройде в приватному режимі.
Громадянську ініціативу не влаштували такі умови, тому зараз активісти відстоюють свою позицію:
- припинення демонтажу;
- зустрічі тільки із залученням третьої сторони, якою може бути Національна спілка архітекторів України;
- публічне висвітлення зустрічей, враховуючи відеозаписи, прямі трансляції і запрошення журналістів.
"Прямо зараз ви знищуєте предмет переговорів. Олексій Пишний, Ольга Соловей просимо вас перейти до діалогу, поки це ще можливо", — наголошується в дописі ГІ "Збережемо Квіти України".
6 липня в Києві пройшла акція протесту проти знесення будівлі "Квіти України". Учасники привернули увагу до памʼятника посмодернізму з унікальними архітектурними елементами, частина з яких вже безповоротно знищена. Як заявив історик Тарас Грицюк із ГІ "Збережемо Квіти України", забудовник не врахував побажання жителів Солдатської слобідки, для яких будівля стала місцем для зустрічей і відпочинку.