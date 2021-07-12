В Киеве начали снос исторического здания "Цветы Украины", атриум уже уничтожен (видео)

Застройщики пригнали тяжелую технику и отказались останавливать демонтаж даже на время переговоров с общественностью.

12 июля в Киеве застройщики начали сносить историческое здание на улице Сечевых стрельцов. Кадры и подробности в Facebook сообщила гражданская инициатива "Спасти цветы Украины".

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По словам киевлян, ночью на территории павильона "Цветы Украины" доставили тяжелую техники, с ее помощью начали демонтаж конструкций. Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин написал в Facebook, что прибыл на место происшествия и пообщался с полицией. По его словам, строители уже снесли нижнюю часть атриума — одной из архитектурных фишек здания.

[ + – ] Техника сносит Цветы Украины в Киеве Фото: Instagram [ + – ] Технику пригнали к Цветам Украины в Киеве Фото: Instagram

"Градостроительные условия и ограничения незаконны, права на строительство у владельца нет, открываем уголовное дело", — сообщил нардеп.

Авторы отметили, что пытаются вести переговоры с застройщиком с момента создания гражданской инициативы. В день акции "Я с Цветами" с активистами связалась представитель компании Ольга Соловей и предложила провести встреча с привлечением медиаторов для достижения компромисса. Стороны начали обсуждать кандидатуры, процедуры и платформу, но 11 июля еще один представитель застройщика, Алексей Пышный, заявил: демонтаж здания останавливать не будут, а обсуждение пройдет в приватном режиме.

Гражданскую инициативу не устроили такие условия, поэтому сейчас активисты отстаивают свою позицию:

прекращение демонтажа;

встречи только с привлечением третьей стороны, которой может выступить Национальный союз архитекторов Украины;

публичное освещение встреч, включая видеозаписи, прямые трансляции и приглашение журналистов.

"Прямо сейчас вы уничтожаете предмет переговоров. Алексей Пышный, Ольга Соловей просим вас перейти к диалогу, пока это еще возможно", — отмечается в посте ГИ "Сохраним Цветы Украины".

6 июля в Киеве прошла акция протеста против сноса здания "Цветы Украины". Участники привлекли внимание к памятнику посмодернизма с уникальными архитектурными элементами, часть из которых уже безвозвратно уничтожена. Как заявил историк Тарас Грицюк из ГИ "Сохраним Цветы Украины", застройщик не учел пожелания жителей Солдатской слободки, для которых здание стало местом для встреч и отдыха.