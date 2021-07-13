Суд заборонив будь-які дії з будівлею "Квіти України" в Києві, — нардеп

За словами народного депутата Дмитра Гуріна, арешт накладено судом у "справі про самоправство".

Суд наклав арешт, який забороняє будь-які дії з історичною будівлею в центрі Києва "Квіти України".

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Про це повідомив у соцмережі Facebook народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

"Щойно на будівлю "Квіти України" в якості запобіжного заходу судом накладено арешт, який забороняє будь-які дії з будівлею — будівельні роботи, демонтаж і все інше", — пише парламентарій.

За словами Гуріна, арешт накладено у справі про самоправство за вчорашніми заявами одного з громадських обʼєднань, яке протестувало проти знесення будівлі.

[ + – ] Повідомлення Дмитра Гуріна

Нагадаємо, в понеділок, 12 липня незадоволені демонтажем павільйону "Квіти України" знесли частину паркану на вулиці Січових стрільців і пробралися на територію будівельного майданчика, заблокувавши роботу будівельної техніки.

Перед цим забудовники почали зносити історичний будинок, доставивши вночі на територію павільйону "Квіти України" важку техніку, з її допомогою було розпочато демонтаж конструкцій.

6 липня у Києві відбулася акція протесту проти реконструкції виставково-торговельного центру "Квіти України", які вимагали зберегти памʼятку постмодернізму з унікальними архітектурними елементами.