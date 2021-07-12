У Києві заблокували знесення історичної будівлі "Квіти України" (фото, відео)

Незадоволені демонтажем будівлі знесли частину паркану на вулиці Січових стрільців і пробралися на територію будівельного майданчика. Активісти запрошують приєднатися до їхньої акції протесту.

У понеділок, 12 липня в Києві небайдужі громадяни заблокували знесення історичної будівлі на вулиці Січових стрільців.

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Як повідомляє у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін, паркан навколо будівлі почали зносити, активісти зайшли на територію незаконного, як стверджується, будівництва.

"Уперше бачу, як на будівництві зносять паркан, виглядає приголомшливо. Роботи зупинені", — написав парламентарій.

[ + – ] Протестувальники на місці знесення

Цю інформацію підтверджує в соцмережі Facebook Громадська ініціатива зі збереження будівлі "Квіти України" та надання йому статусу памʼятки архітектури.

"Квіти України знищують. Місцеві жителі блокують техніку", — йдеться в повідомленні.

Крім того, громадські працівники пишуть, що їм "прямо зараз" необхідна допомога небайдужих киян.

[ + – ] Будівельна техніка на місці знесення

Також у мережі зʼявилося відео з місця подій. На кадрах видно, що частина паркану навколо історичної будівлі вже знесена, люди пробралися на територію, заважаючи таким чином екскаватору продовжувати свою роботу.

[ + – ] На місці знесення історичної будівлі в Києві

Нагадаємо, вночі на територію павільйону "Квіти України" доставили важку техніку, за допомогою якої почали демонтаж конструкцій.

А 6 липня в Києві пройшла акція протесту проти знесення будівлі "Квіти України". Учасники закликали відновити памʼятку постмодернізму з унікальними архітектурними елементами, частина з яких безповоротно знищена.