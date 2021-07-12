В Киеве заблокировали снос исторического здания "Цветы Украины" (фото, видео)

Недовольные демонтажем здания снесли часть забора на улице Сечевых стрельцов и пробрались на территорию строительной площадки. Активисты приглашают присоединиться к их акции протеста.

В понедельник, 12 июля в Киеве неравнодушные граждане заблокировали снос исторического здания на улице Сечевых стрельцов.

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Как сообщает в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, забор вокруг здания начали сносить, активисты зашли на территорию незаконного, как утверждается, строительства.

"Впервые вижу, как на строительстве сносят забор, выглядит впечатляюще. Работы остановлены", – написал парламентарий.

[ + – ] Протестующие на месте сноса

Эту информацию подтверждает в соцсети Facebook Общественная инициатива по сохранению здания "Цветы Украины" и предоставления ему статуса памятника архитектуры.

"Цветы Украины уничтожают. Местные жители блокируют технику", – говорится в сообщении.

Кроме того, общественники пишут, что им "прямо сейчас" необходима помощь неравнодушных киевлян.

[ + – ] Строительная техника на месте сноса

Также в сети появилось виде с места событий. На кадрах видно, что часть забора вокруг исторического здания уже снесена, люди пробрались на территорию, мешая таким образом экскаватору продолжать свою работу.

[ + – ] На месте сноса исторического здания в Киеве

Напомним, ночью на территорию павильона "Цветы Украины" доставили тяжелую технику, с помощью которой начали демонтаж конструкций.

А 6 июля в Киеве прошла акция протеста против сноса здания "Цветы Украины". Участники призвали восстановить памятник посмодернизма с уникальными архитектурными элементами, часть из которых безвозвратно уничтожена.