Суд запретил любые действия со зданием "Цветы Украины" в Киеве, – нардеп

По словам народного депутата Дмитрия Гурина, арест наложен судом по "делу о самоуправстве".

Суд наложил арест, который запрещает любые действия с историческим зданием в центре Киева "Цветы Украины".

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Об этом сообщил в соцсети Facebook народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Только что на здание "Цветы Украины" в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия со зданием – строительные работы, демонтаж и все остальное", – пишет парламентарий.

По словам Гурина, арест наложен по делу о самоуправстве по вчерашним заявлениям одного из общественников, протестовавшего против сноса здания.

[ + – ] Сообщение Дмитрия Гурина

Напомним, в понедельник, 12 июля недовольные демонтажем павильона "Цветы Украины" снесли часть забора на улице Сечевых стрельцов и пробрались на территорию строительной площадки, заблокировав работу строительной техники.

Перед этим застройщики начали сносить историческое здание, доставив ночью на территорию павильона "Цветы Украины" тяжелую технику, с ее помощью был начат демонтаж конструкций.

6 июля в Киеве состоялась акция протеста против реконструкции выставочно-торгового центра "Цветы Украины", которые требовали сохранить памятник постмодернизма с уникальными архитектурными элементами.