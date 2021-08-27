У Китаї знесли 15 недобудованих хмарочосів одночасно (відео)

Влада вирішила знести будівлі, які простоювали з 2014 року. Подивитися на вибух прийшла велика кількість людей.

У п'ятницю, 27 серпня, в Китаї одночасно підірвали 15 недобудованих хмарочосів у Куньміні. Йдеться про другу чергу житлового комплексу Liyang Star City, будівництво якого призупинили ще в 2014 році. Як повідомляє The Paper, підготовку до вибуху почали 23 серпня.

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Більшість магазинів, які розташовані на перших поверхах сусідніх будинків, були евакуйовані перед вибухом. У пішохідній зоні натягнули жовтий кордон, щоб люди не проходили в зону вибуху, там же регулярно чергували співробітники поліції і пожежної служби.

Багато людей прийшли подивитися на те, як підірвуть будівлі.

Примітно, що одному будинку після вибуху вдалося вціліти, в результаті чого його прозвали місцевою Пізанської вежею.

Як повідомлялося раніше, в Києві на вулиці Обсерваторній, 6 знесли садибу Барбала, яка була побудована в другій половині XIX століття. Ті, хто виступав проти демонтажу, стверджують, що в забудовника не було права на знесення. Свого часу в будівлі зупинявся нобелівський лауреат Джон Стейнбек. У своїх книгах останній писав про цей будинок.

Нагадаємо також, що в результаті будівельних робіт в центрі Києва було зруйновано історичний будинок на вулиці Володимирській, де донині жили люди.