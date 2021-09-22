На Занзібарі з'явиться хмарочос-острів: кадри неймовірного проекту

За попередніми підрахунками, будівництво комплексу займе чотири роки й обійдеться в $1,3 млрд.

В Африці з'явиться друга за висотою будівля на материку після The Iconic Tower в Єгипті — 70-поверховий готельно-житловий комплекс Zanzibar Domino Commercial Tower, спроектований нью-йоркською та дубайської фірмою xCassia і спільно розроблений танзанійськими компаніями AICL Group і Edinburgh Crowland Management Ltd, повідомляє портал World Architecture.

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Комплекс будівель вартістю $1,3 млрд побудують на штучному острові біля західного узбережжя архіпелагу Занзібар у Танзанії, і він включатиме в себе Arrivals Plaza, Zanzibar Domino і Island Resort.

Жан-Поль Касія, засновник і директор з дизайну компанії xCassia, сказав, що його ідея побудувати вежу на штучному острові була мрією останніх десяти років. Перший начерк будівлі він зробив ще у 2009 році в Парижі після того, як разом із уже покійним батьком і двома синами зіграв партію в доміно. Звідси й назва вежі, а також її дизайн, що нагадує складені один на одного кості доміно.

Згідно з проектом, вежа складається з 360 окремих елементів і займає в загальній складності 111,5 тис. квадратних метрів.

У ній розмістяться житлові квартири, п'яти- і шестизірковий готелі, будуть побудовані панорамні ліфти та спеціальна оглядовий майданчик. За задумом дизайнерів, усі готелі та житлові будинки матимуть вражаючі зовнішні тераси, орієнтовані на південний захід, звідки відкривається розкішний вид на Кам'яне місто, узбережжя та неймовірні заходи Занзібару.

У нижній частині комплексу, представленого xCassia, запланована пристань для яхт, акваріум, виставковий і культурний павільйон, а також місце для міжнародних конференцій місткістю до 1000 делегатів. На зовнішній спіралі розташуються магазини, ресторани та кафе, яхт-клуб, відкритий басейн на даху та кінотеатр.

У частині комплексу під назвою Zanzibar Domino Island Resort, до якої можна буде дістатися на вертольоті, човном або по мосту, побудують 104 ексклюзивні надводні вілли з приміщеннями для консьєржа, чотири вертолітні майданчики, причал, транспортну розв'язку. На території будуть також салони краси, СПА-салони, поле для гольфу з клубом і весільна каплиця, до якої веде надводний міст.

За словами генерального директора Crowland Management Ltd Еммануеля Умо, очікується, що вежа "стане знаковим елементом, який сприятиме розвитку туризму та культури, а також запропонує можливості для бізнесу".

"Zanzibar Domino — унікальний проект, який виключно добре відповідає нашій інвестиційній філософії, що полягає в наданні нашим інвесторам чудового прибутку за рахунок виняткових схем, а також стратегічних соціально-економічних проектів, які сприяють процвітанню", — додав він.

Очікується, що будівництво комплексу займе чотири роки після початку реалізації пропонованого проекту.

Схожа версія Zanzibar Domino Commercial Tower була спроектована в затоці Халонг у В'єтнамі, однак плани з будівництва скасували через пандемію коронавірусу в 2020 році.

Нагадаємо, в кінці серпня в китайському місті Куньмін підірвали 15 недобудованих хмарочосів.