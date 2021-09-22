Подруга 78-летнего лидера The Rolling Stones Мика Джаггера показала лицо их 4-летнего сына

Мальчик очень похож на своего знаменитого отца.

34-летняя бывшая балерина Мелани Хэмрик, которая является подругой солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера и матерью его самого младшего ребенка Деверо, опубликовала в соцсети фото малыша.

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На черно-белом снимке мальчик смотрит в камеру. Его лицо обрамляют светлые волосы, а губы такие же пухлые, как у его родителя. Ребенок очень похож на своего отца в молодости, о чем подписчики не преминули написать в комментариях.

"Какая прелесть! Выглядит так же, как его отец!", "Мини Мик!", "Он – копия отца!", – отметили пользователи.

Деверо родился в конце 2016 года и стал первым ребенком для Мелани и восьмым – для музыканта.

[ + – ] Мик Джаггер в молодости Фото: Getty Images

Пара познакомилась семь лет назад. Тогда Мик переживал потерю своего давней подруги, модельера Л'Врена Скотта, которая покончила с собой в марте 2014 года в возрасте 49 лет. Она была в отношениях с Миком с 2001 года.

Джаггер, который по молодости отличался весьма бурной личной жизнью, на старости остепенился и теперь все свое свободное время посвящает самым близким людям.

Ранее мы писали о его непростых отношениях с моделью Джерри Холл, которую он называл женщиной всей своей жизни. Она родила Мику четырех детей, но, не выдержав измен артиста, подала на развод.