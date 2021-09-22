Подруга 78-річного лідера The Rolling Stones Міка Джаггера показала обличчя їхнього 4-річного сина

Хлопчик дуже схожий на свого знаменитого батька.

34-річна колишня балерина Мелані Гемрік, яка є подругою соліста групи The Rolling Stones Міка Джаггера і матір'ю його наймолодшої дитини Деверо, опублікувала в соцмережі фото малюка.

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На чорно-білому знімку хлопчик дивиться в камеру. Його обличчя обрамляє світле волосся, а губи такі ж пухкі, як у його батька. Дитина дуже схожа на свого батька в молодості, про що підписники не забули написати в коментарях.

"Яка краса! Має такий самий вигляд, як його батько!", "Міні Мік!", "Він — копія батька!", — відзначили користувачі.

Деверо народився в кінці 2016 року і став першою дитиною для Мелані і восьмою — для музиканта.

[ + – ] Мік Джаггер в молодості Фото: Getty Images

Пара познайомилася сім років тому. Тоді Мік переживав втрату своєї давньої подруги, модельєрки Л'Врена Скотта, яка наклала на себе руки в березні 2014 року у віці 49 років. Вона була у стосунках із Міком з 2001 року.

Джаггер, який по молодості відрізнявся досить бурхливим особистим життям, на старості став розсудливим і тепер весь свій вільний час присвячує найближчим людям.

Раніше ми писали про його непрості стосунки з моделлю Джеррі Голл, яку він називав жінкою всього свого життя. Вона народила Міку чотирьох дітей, але, не витримавши зрад артиста, подала на розлучення.