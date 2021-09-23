Свадебное платье и шик 1980-х: Леди Гага на новых кадрах из "Дома Gucci"

В Сети появились новые снимки из грядущего фильма про убийство наследника империи Гуччи

В ноябре на экраны выйдет новый фильм Ридли Скотта "Дом Gucci", который расскажет о жизни и смерти главы модного дома Gucci и внука основателя марки Маурицио Гуччи. Его супругу, Патрицию Гуччи, которая и заказала убийство супруга, сыграла Леди Гага. Но внимание привлекает не только сюжет, но и прекрасно воссозданная атмосфера прошлых лет. Об этом пишет Vogue.

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В Сети появились новые снимки Леди Гага в костюмах и платьях, специально созданных для фильма. На фотографиях она престает в дизайнерском лыжном костюме с меховой шапочкой, как было модно в 1980-х, в знаменитом ночном клубе "Студия 54", который Патриция посещала в вечернем платье и бриллиантах, и в свадебном платье из старинных кружев.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Художником по костюмам в фильме стала знаменитая Джанти (Янти) Йейтс, которая создавала образы для фильмов "Царство небесное", "Ганнибал", "Марсианин", а за костюмы к фильму "Гладиатор" британка получила "Оскар".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Для Леди Гага подбирали винтажные наряды Gucci, по хранилищам и аукционам выискивали бижутерию и аксессуары того времени. Патриция Реджани-Гуччи, которая была одной из самых шикарных женщин своего времени, должна была и на экране выглядеть безупречно. Йейтс призналась, что наряды экранной Патриции ни разу не повторились в фильме.

Впрочем, грядущий фильм уже обрастает скандалами. Патриция Реджани, которая в 1995 году организовала убийство собственного мужа Маурицио Гуччи и отсидела за это 18 лет, была возмущена отношением режиссера Ридли Скотта и Леди Гага к своей персоне.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"Меня очень раздражает, что Леди Гага играет меня в новом фильме Ридли Скотта, даже не проявив должного такта, чтобы прийти и встретиться со мной. Я говорю это не из финансовых соображений — я не получу ни цента за фильм, — а из соображений здравого смысла и уважения", — заявила вдова Маурицио Гуччи в беседе с журналистами.

Самого Маурицио в фильме сыграет Адам Драйвер. Также роли в фильме исполнили Сальма Хайек, Аль Пачино, Джаред Лето и многие другие.

Аль Пачино, кстати, тоже не понравился семье Гуччи. В фильме он играет Альдо Гуччи, который открыл магазины модной марки в Риме и Нью-Йорке, привлек VIP-клиентов и сделал марки поистине всемирной.

"Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все Гуччи, очень высоким, с голубыми глазами и очень элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, а на фото со съемочной площадки он выглядит толстым, маленьким, с бакенбардами, совершенно некрасивым. Стыдно, потому что он совсем не похож на Альдо", — заявили члены семьи Гуччи.