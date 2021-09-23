Весільна сукня і шик 1980-х: Леді Гага на нових кадрах із "Дому Gucci"

У мережі з'явилися нові знімки з майбутнього фільму про вбивство спадкоємця імперії Гуччі

У листопаді на екрани вийде новий фільм Рідлі Скотта "Будинок Gucci", який розповість про життя і смерть глави модного дому Gucci і онука засновника марки Мауріціо Гуччі. Його дружину, Патрицію Гуччі, яка й замовила вбивство чоловіка, зіграла Леді Гага. Але увагу привертає не тільки сюжет, а й прекрасно відтворена атмосфера минулих років. Про це пише Vogue.

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У мережі з'явилися нові знімки Леді Гаги в костюмах і сукнях, спеціально створених для фільму. На фотографіях вона постає в дизайнерському лижному костюмі з хутряною шапочкою, як було модно в 1980-х, у знаменитому нічному клубі "Студія 54", який Патриція відвідувала в вечірній сукні та діамантах, і в весільній сукні з старовинних мережив.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Художником з костюмів у фільмі стала знаменита Джанта (Янті) Єйтс, яка створювала образи для фільмів "Царство небесне", "Ганнібал", "Марсіанин", а за костюми до фільму "Гладіатор" британка отримала "Оскар".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Для Леді Гаги підбирали вантажні наряди Gucci, по сховищах і аукціонах вишукували біжутерію й аксесуари того часу. Патриція Реджані-Гуччі, яка була однією з найшикарніших жінок свого часу, мала й на екрані мати бездоганний вигляд. Єйтс зізналася, що наряди екранної Патриції жодного разу не повторилися у фільмі.

Втім, прийдешній фільм вже обростає скандалами. Патриція Реджані, яка в 1995 році організувала вбивство свого чоловіка Мауріціо Гуччі і відсиділа за це 18 років, була обурена ставленням режисера Рідлі Скотта та Леді Гагі до своєї персони.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"Мене дуже дратує, що Леді Гага грає мене в новому фільмі Рідлі Скотта, навіть не проявивши належного такту, щоб прийти і зустрітися зі мною. Я говорю це не з фінансових міркувань — я не отримаю ні цента за фільм, — а з міркувань здорового сенсу і поваги", — заявила вдова Мауріціо Гуччі в бесіді з журналістами.

Самого Мауріціо у фільмі зіграє Адам Драйвер. Також ролі у фільмі виконали Сальма Гайєк, Аль Пачіно, Джаред Лето та багато інших.

Аль Пачіно, до речі, теж не сподобався сім'ї Гуччі. У фільмі він грає Альдо Гуччі, який відкрив магазини модної марки в Римі та Нью-Йорку, привернув VIP-клієнтів і зробив марку воістину всесвітньою.

"Мій дід був дуже красивим чоловіком, як і всі Гуччі, дуже високим, з блакитними очима і дуже елегантним. Його грає Аль Пачіно, який і так невисокого зросту, а на фото зі знімального майданчика він має вигляд товстого, маленького, з бакенбардами, абсолютно негарного. Соромно, бо він зовсім не схожий на Альдо", — заявили члени сім'ї Гуччі.