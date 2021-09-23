Робби Уильямс продает свое "семейное убежище" в английской деревне

Огромное поместье с ангаром для вертолетов и футбольным полем оценивают в 6,75 миллионов фунтов стерлингов

47-летний Робби Уильямс, бывший участник группы Take That решил продать свое шикарное имение неподалеку от Лондона. Его он приобрел еще в 2009 году за 8 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

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Имение находится в живописной английской деревушке Комптон-Бассет в Уилтшире, в 85 милях от Лондона. На территории, кроме роскошного дома с семью спальнями, находятся ангар для вертолетов, футбольное поле, крытый бассейн, теннисный корт, загоны для лошадей и сад с беседками.

Фото: Khight Frank

[ + – ] Имение Робби Уильямса Фото: Khight Frank

"Этот дом был идеальным убежищем для нашей семьи. Сады и леса очаровали нас своей магией, а когда шел дождь – мы плескались в крытом бассейне", — рассказал Робби через своего агента по недвижимости.

Дом был построен на окраине деревни в 1929 году знаменитым архитектором Норманом Фостером. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей, уверены, что имение будет быстро продано – оно надежно укрыто от любопытных взглядов, что важно для их известных и богатых клиентов.

Правда певец не рассказал, почему решил избавиться от дома, с которым связано столько сентиментальных воспоминаний. Не прокомментировали продажу и его жена Айда Филд, с которой Робби воспитывает троих их детей.

Новый владелец имения сам решит, что делать с обстановкой, но дизайном дома занимался Робби, так что тут чувствуется его экстравагантный вкус.

Фото: Khight Frank

[ + – ] Обстановка дома Робби Уильямса Фото: Khight Frank

Напомним, Робби начинал в 1990-х в бойз-бэнде Take That, однако вскоре начал сольную карьеру и добился большого успеха.

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