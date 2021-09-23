Роббі Вільямс продає свій "сімейний притулок" в англійському селі

Величезний маєток із ангаром для вертольотів і футбольним полем оцінюють у 6,75 мільйонів фунтів стерлінгів

47-річний Роббі Вільямс, колишній учасник групи Take That, вирішив продати своє шикарний маєток неподалік від Лондона. Його він придбав ще в 2009 році за 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

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Маєток розташований у мальовничому англійському селі Комптон-Бассет у Вілтширі, в 85 милях від Лондона. На території, крім розкішного будинку з сімома спальнями, є ангар для вертольотів, футбольне поле, критий басейн, тенісний корт, загони для коней і сад з альтанками.

Фото: Khight Frank

[ + – ] Маєток Роббі Вільямса Фото: Khight Frank

"Цей будинок був ідеальним притулком для нашої сім'ї. Сади й ліси зачарували нас своєю магією, а коли йшов дощ — ми плескалися в критому басейні", — розповів Роббі через свого агента з нерухомості.

Будинок був побудований на околиці села в 1929 році знаменитим архітектором Норманом Фостером. В агентстві нерухомості, яке займається продажем, впевнені, що маєток буде швидко продано — воно надійно приховано від цікавих поглядів, що важливо для їхніх відомих і багатих клієнтів.

Правда, співак не розповів, чому вирішив позбутися будинку, з яким пов'язано стільки сентиментальних спогадів. Не прокоментували продаж і його дружина Гайда Філд, з якої Роббі виховує трьох їхніх дітей.

Новий власник маєтку сам вирішить, що робити з обстановкою, але дизайном будинку займався Роббі, так що тут відчувається його екстравагантний смак.

Фото: Khight Frank

[ + – ] Обстановка будинку Роббі Вільямса Фото: Khight Frank

Нагадаємо, Роббі починав у 1990-х в бойз-бенді Take That, проте незабаром почав сольну кар'єру і домігся великого успіху.

Раніше дочка російського олігарха Валерія Когана розлютила своїх сусідів, вирішивши "оновити" англійське село, де кілька років тому придбала заміський маєток.