Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон потерял сознание на поле для гольфа

34-летний актер, исполнивший роль Драко Малфоя, упал в обморок и был госпитализирован

Том Фелтон, прославившийся ролью Драко Малфоя в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, заставил своих поклонников поволноваться, когда внезапно упал в обморок во время турнира по гольфу среди знаменитостей. Об этом пишет ВВС.

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Инцидент произошел в гольф-клубе в штате Висконсин, где селебрити из Европы и США сражались за Кубок Райдера. Европейскую сторону представлял Том Фелтон, большой фанат игры в гольф, и финский хоккеист Теему Селанне. За США выступают хоккеист Майк Эрзион и конькобежец Дэн Янсен.

[ + – ] Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу Фото: Getty Images

Том внезапно побледнел и рухнул на газон. Ему немедленно оказали помощь и привели в чувство. Но он выглядел совершенно разбитым и даже не мог идти сам.

Актера положили на носилки и унесли с поля для гольфа. Позже стало известно, что Фелтон госпитализирован, однако никаких подробностей его представители не сообщили.

Напомним, Том Фелтон сыграл в фильмах о Гарри Поттере его школьного соперника Драко Малфоя. Роль сильно повлияла на жизнь актера: дети его боялись, в школе с ним не хотели общаться одноклассники. После того, как съемки были завершены, Том сделал большой перерыв в карьере, потому что режиссеры предлагали ему роли злодеев, считая, что именно это амплуа ему подходит больше всего.

[ + – ] Том Фелтон в роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер и философский камень" Фото: Скриншот

[ + – ] Том Фелтон в роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти" Фото: Скриншот

Том увлекается музыкой и дружит с Эммой Уотсон, которая в фильмах о Поттере исполнила роль Гермионы. Он вернулся к кинопроизводству. В 2019 году вышел комедийный фильм "Дорога к китам", в котором Том сыграл главную роль вместе с актрисой Таммин Сурсок. В 2020 году вышел фильм "Руководство для нянь: как поймать монстра".