Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон знепритомнів на полі для гольфу

34-річний актор, який виконав роль Драко Мелфоя, втратив свідомість і був госпіталізований

Том Фелтон, який прославився роллю Драко Мелфоя у фільмах про юного чарівника Гаррі Поттера, змусив своїх шанувальників похвилюватися, коли раптово втратив свідомість під час турніру з гольфу серед знаменитостей. Про це пише ВВС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Інцидент стався в гольф-клубі в штаті Вісконсін, де селебріті з Європи та США боролися за Кубок Райдера. Європейську сторону представляв Том Фелтон, великий фанат гри в гольф, і фінський хокеїст Теему Селанне. За США виступають хокеїст Майк Ерзіон і ковзаняр Ден Янсен.

[ + – ] Том Фелтон знепритомнів під час турніру з гольфу Фото: Getty Images

Том раптово зблід і впав на газон. Йому негайно надали допомогу і привели до тями. Але він мав зовсім розбитий вигляд і навіть не міг йти сам.

Актора поклали на носилки і понесли з поля для гольфу. Пізніше стало відомо, що Фелтон госпіталізований, проте ніяких подробиць його представники не повідомили.

Нагадаємо, Том Фелтон зіграв у фільмах про Гаррі Поттера його шкільного суперника Драко Мелфоя. Роль сильно вплинула на життя актора: діти його боялися, у школі з ним не хотіли спілкуватися однокласники. Після того, як зйомки були завершені, Том зробив велику перерву в кар'єрі, тому що режисери пропонували йому ролі лиходіїв, вважаючи, що саме це амплуа йому підходить найбільше.

[ + – ] Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь" Фото: Скриншот

[ + – ] Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя у фільмі "Гаррі Поттер і Дари смерті" Фото: Скриншот

Том захоплюється музикою і дружить з Еммою Вотсон, яка в фільмах про Гаррі Поттера виконала роль Герміони. Він повернувся до кіновиробництва. У 2019 вийшов комедійний фільм "Дорога до китів", у якому Том зіграв головну роль разом із актрисою Таммін Сурсок. У 2020 році вийшов фільм "Керівництво для нянь: як зловити монстра".