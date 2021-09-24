Звезда "Дюны" Тимоти Шаламе появился на страницах китайского Vogue+

Актер также стал приглашенным редактором журнала и рассказал о том, как проходили съемки фильма.

25-летний актер Тимоти Шаламе, о таланте которого снова заговорили после выхода фантастического фильма "Дюна", стал героем октябрського номера китайского Vogue +.

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Знаменитость не только позировал в разных нарядах для главной страницы и разворотов издания, но и стал приглашенным редактором.

"Наш первый приглашенный редактор VOGUE + – никто иной, как Тимоти Шаламе (@tchalamet). В этом стартовом октябрьском выпуске Тимоти (или "Сладкий чай", как мы его окрестили в Китае) и команда VOGUE + нашли общий язык в теме теории хаоса: поиск закономерностей, близнецов и идеологических племен в эти времена социальной хаотичности, кажущиеся хаотической системой, в которой мы находимся", – говорится в подписи к видеонарезке с актером на странице Vogue+ в Instagram. Vogue+, как следует из подписи в шапке профиля, – это "свежий взгляд" на Vogue China.

Во время беседы с коллективом издания Тимоти рассказал о своих фильмах и процессе работы над ними, а также о постоянно меняющемся окружении. В частности, речь шла и о последней картине с участием актера "Дюна".

"Я так много получаю от работы с актерами, с которыми я на съемочной площадке, будь то Дени (Вильнев), или Ребекка Фергюсон, или Зендая и Хавьер – и учусь у них", – отметил он, добавив, что самое замечательное в работе над последней картиной было то, что на наследие этой ленты можно опереться.

"У нас есть возможность погрузиться в невероятную книгу Фрэнка Герберта. И посмотрите, насколько это повлияло на фильмы, книги, видеоигры, на которых я вырос: будь то Halo, Gears of War или Avatar. И это не классический рассказ, и он не пытается утолить ваш аппетит к попкорну. Это почти по-библейски. Даже в том, что касается экранизации, красота заключается в литературе книги – не только в ее построении мира, но и в ее философии. Фрэнк Герберт был экологом до того, как стал писателем, и его этос укоренился в уроках книги по окружающей среде, будь то влияние колониализма или вполне реальные опасности эксплуатации планеты, на которой мы живем. Эти уроки все еще кажутся такими актуальными и необходимыми сегодня", – подчеркнул актер.

Он также добавил, что во время игры не старался "выпендриться" и сделать своего героя еще более совершенным:

"Когда вы играете, вы действительно должны быть в образе своего персонажа. Редактировать и пытаться сделать что-то неповторимое ради того, чтобы быть уникальным, опасно. Подобные вещи не годятся для актера. Вы – винтик в колесе".

Ранее Фокус писал, почему обязательно необходимо посмотреть новую экранизацию книги Фрэнка Герберта.