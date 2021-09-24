Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе з'явився на сторінках китайського Vogue+

Актор також став запрошеним редактором журналу і розповів про те, як проходили зйомки фільму.

25-річний актор Тімоті Шаламе, про талант якого знову заговорили після виходу фантастичного фільму "Дюна", став героєм жовтневого номера китайського Vogue+.

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Зірка не тільки позував у різних вбраннях для головної сторінки і розворотах видання, а й став запрошеним редактором.

"Наш перший запрошений редактор VOGUE+ — ніхто інший, як Тімоті Шаламе (@tchalamet). У цьому стартовому жовтневому випуску Тімоті (або "Солодкий чай", як ми його охрестили в Китаї) і команда VOGUE+ знайшли спільну мову в темі теорії хаосу: пошук закономірностей, близнюків та ідеологічних племен у ці часи соціальної хаотичності, що здаються хаотичною системою, в якій ми знаходимося", — йдеться у підписі до відеонарізки з актором на сторінці Vogue+ в Instagram. Vogue+, як випливає з підпису в шапці профілю, — це "свіжий погляд" на Vogue China.

Під час бесіди з колективом видання Тімоті розповів про свої фільми і процес роботи над ними, а також про постійно мінливе оточення. Зокрема, йшлося і про останню картину за участю актора "Дюна".

"Я так багато отримую від роботи з акторами, з якими я на знімальному майданчику, будь то Дені (Вільньов), або Ребекка Фергюсон, або Зендея і Хав'єр — і вчуся у них", — зазначив він, додавши, що найкраще в роботі над останньою картиною було те, що на спадщину цієї стрічки можна спертися.

"У нас є можливість зануритися в неймовірну книгу Френка Герберта. І подивіться, наскільки це вплинуло на фільми, книги, відеоігри, на яких я виріс: будь то Halo, Gears of War або Avatar. І це не класична розповідь, і вона не намагається вгамувати ваш апетит до попкорну. Це майже по-біблійному. Навіть в тому, що стосується екранізації, краса полягає в літературі книги — не тільки в її побудові світу, але і в її філософії. Френк Герберт був екологом до того, як став письменником, і його етос укорінився в уроках книги з навколишнього середовища, будь то вплив колоніалізму чи цілком реальні небезпеки експлуатації планети, на якій ми живемо. Ці уроки все ще здаються такими актуальними та необхідними сьогодні", — підкреслив актор.

Він також додав, що під час гри не намагався "випендритися" і зробити свого героя ще більш досконалим:

"Коли ви граєте, ви дійсно повинні бути в образі свого персонажа. Редагувати і намагатися зробити щось неповторне заради того, щоб бути унікальним, небезпечно. Подібні речі не годяться для актора. Ви — гвинтик у колесі".

Раніше Фокус писав, чому обов'язково необхідно подивитися нову екранізацію книги Френка Герберта.