Сын супермодели Хелены Кристенсен арестован за нападение на женщину в Нью-Йорке

Мингус Люсьен Ридус, сын модели от актера Нормана Ридуса ввязался в драку

21-летний сын актера Нормана Ридуса и супермодели 1990-х Хелены Кристенсен оказался в центре скандала. На выходных юноша, который сам недавно дебютировал, как модель, был арестован за нападение. Об этом пишет NYpost.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об инциденте сообщил заместитель комиссара полиции Нью-Йорка. Драка произошла в ночь на воскресение Малберри-стрит и Бакстер-стрит. 24-летняя девушка, личность которой не разглашается, рассказала полиции, что она вступила в словесную перепалку с неизвестным мужчиной, а он ударил ее кулаком по лицу. Пострадавшая была госпитализирована с травмой глаза, а драчуна арестовали.

В участке выяснилось – что задержали знаменитость: Мингуса Люсьена Ридуса, сына звезды "Святых из Бундока" Нормана Ридуса и супермодели Хелены Кристенсен.

[ + – ] Хелена Кристенсен и Люсьен Ридус Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen [ + – ] Хелена Кристенсен и Люсьен Ридус Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Люсьен уже прокомментировал свое задержание. Он рассказал, что девушка и ее друзья приставали к нему и его компании на фестивале Сан-Дженнаро.

Девушка была пьяна и напала на него, а он просто отбросил ее руку, чтобы защитится. И при этом "случайно ударил".

"Это был инстинкт. Я реагировал на то, что они окружили меня, и боялся за безопасность своих друзей. Пять девушек следовали за нами два квартала, кидали в нас еду и кричали. Мы попросили их оставить нас в покое, но они продолжали следовать за нами, угрожая причинить боль моей девушке и ее подруге. Было совершенно очевидно, что эти девушки находились под влиянием алкоголя и сами напрашивались на драку. Одна дергала меня за волосы, другая – выплеснула воду мне в лицо. Я протянул руку, чтобы защитить себя. В ситуацию быстро вмешалась полиция. Но офицеры увидели травмированную девушку и не стали вникать в детали", — рассказал юноша.

[ + – ] Норман Ридус и Люсьен Ридус Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

По данным полиции, молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. В ближайшие несколько недель он явится в суд.

Напомним, недавно Мингус Люсьен снялся для обложки журнала Vogue Hommes. Компанию Мингусу составил манекенщик Паркер ван Ноорд.