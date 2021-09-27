Син супермоделі Гелени Крістенсен заарештований за напад на жінку в Нью-Йорку

Мінгус Люсьєн Рідус, син моделі від актора Нормана Рідуса вплутався в бійку

21-річний син актора Нормана Рідуса і супермоделі 1990-х Гелени Крістенсен опинився в центрі скандалу. На вихідних юнак, який сам нещодавно дебютував як модель, був заарештований за напад. Про це пише NYpost.

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Про інцидент повідомив заступник комісара поліції Нью-Йорка. Бійка сталася в ніч на неділю на Малберрі-стріт і Бакстер-стріт. 24-річна дівчина, особа якої не розголошується, розповіла поліції, що вона вступила в словесну перепалку з невідомим чоловіком, а він вдарив її кулаком по обличчю. Постраждала була госпіталізована з травмою ока, а забіяку заарештували.

У відділку з'ясувалося — що затримали знаменитість: Мінгуса Люсьєна Рідуса, сина зірки "Святих з нетрів" Нормана Рідуса і супермоделі Гелени Крістенсен.

[ + – ] Гелена Крістенсен і Люсьєн Рідус Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen [ + – ] Гелена Крістенсен і Люсьєн Рідус Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Люсьєн уже прокоментував своє затримання. Він розповів, що дівчина і її друзі приставали до нього та його компанії на фестивалі Сан-Дженнаро.

Дівчина була п'яна і напала на нього, а він просто відкинув її руку, щоб захиститися. І при цьому "випадково вдарив".

"Це був інстинкт. Я реагував на те, що вони оточили мене, і боявся за безпеку своїх друзів. П'ять дівчат слідували за нами два квартали, кидали в нас їжу і кричали. Ми попросили їх залишити нас у спокої, але вони продовжували слідувати за нами, погрожуючи заподіяти біль моїй дівчині та її подрузі. Було абсолютно очевидно, що ці дівчата перебували під впливом алкоголю і самі напрошувалися на бійку. Одна смикала мене за волосся, інша — виплеснула воду мені в обличчя. Я простягнув руку, щоб захистити себе. У ситуацію швидко втрутилася поліція. Але офіцери побачили травмовану дівчину і не стали вникати в деталі", — розповів юнак.

[ + – ] Норман Рідус і Люсьєн Рідус Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

За даними поліції, молодому чоловіку було пред'явлено звинувачення в скоєнні адміністративного правопорушення. У найближчі кілька тижнів він з'явиться до суду.

Нагадаємо, нещодавно Мінгус Люсьєн знявся для обкладинки журналу Vogue Hommes. Компанію Мінгусу склав манекенник Паркер ван Ноорд.