Ботинки "челси", "банановые" сумки и бахрома. Три главных тренда осени 2021
Модных вещей, которыми стоит обзавестись в этом сезоне много. Но есть три тенденций, на которые стоит обратить пристальное внимание
Дизайнеры и стилисты определились с главными трендами на сезон осень 2021, и уже стартовали Недели моды, которые покажут, что будут носить в будущем году.
Но если всеми модными новинками обзавестись будет нелегко, да и весьма дорого, то следует создать список покороче и выбрать главные модные тренды осени 2021.
И их всего три. Если приобрести вещи, которые соответствуют именно этим трендам, то вполне можно стать самой модной девушкой наступившей осени.
Ботинки "челси"
Ботинки "челси" с резинкой сбоку регулярно появляются в осенне-зимних коллекциях дизайнеров. Они весьма разнообразны: на толстой рифленой подошве, на тонкой кожаной, высокие – почти до середины икры и низкие: чуть выше щиколотки.
Проявляется фантазия и в декоре: ботинки "челси" могут быть с декоративным узором, ремешками и пряжками, или же простые и лаконичные.
Но какие бы видоизменения "челси" не претерпевали, они были и остаются самой удобной обувью на осень. Ведь с ними отлично смотрятся брюки, джинсы-клеш и шерстяные юбки в клетку.
В прошлом году самые популярные челси были у Bottega Veneta. Дэниела Ли успех его модели, кажется, так вдохновил, что спустя год он вновь представил множество ботинок на резинке в разных цветах и на разных подошвах: на черной, коричневой и даже прозрачной.
Однако в этом году ассортимент "челси" расширился: теперь они могут быть разноцветными, что отвечает главному тренду осени 2021: яркие цвета, резиновыми, что актуально для дождливой погоды и на платформе – как велят стилисты, выбравшие для вдохновения 1990-е.
Бахрома
Бахрома никогда не пропадала с подиумов надолго. Ею украшали пончо, юбки и платья. А бахрома на сумках навевала мысли о традиционных нарядах и аксессуарах североамериканских индейцев. В этом сезоне бахрома снова в тренде.
Дома моды, включая Hermès, Fendi, Chloé, Chanel, Jil Sander и многие другие, решили, что длинная бахрома, украшенная бусинами, будет отлично смотреться на обычно сдержанных вещах из осеннего гардероба.
Страсть дизайнеров к этому декору можно понять, ведь он сразу привлекает внимание и делает образ весьма эффектным.
"Банановая" сумка
Хоть главным цветом осени 2021 был назван лавандовый, но, как оказалось, сумки с подиумов все же оказываются совсем другого оттенка. Его стилисты уже назвали "банановым". Причем фасон может быть любым – а цвет именно желтым. Он отлично смотрится с коричневыми пальто, столь популярными этой осенью, как продемонстрировала подруга Джейсона Стейтема – Рози Хантингтон-Уайтли.
А желтый цвет аксессуара приятно выделит свою обладательницу среди тех, кто предпочитает сумки более традиционных цветов: черного и коричневого.
Ограничивать себя дизайнеры не советуют: "банановая" сумка может быть небольшим клатчем, удобным компактным "багетом", или большим круглым тоутом.