Черевики "челсі", "бананові" сумки і бахрома. Три головних тренди осені 2021

Модних речей, якими варто обзавестися в цьому сезоні, багато. Але є три тенденції, на які варто звернути пильну увагу

Дизайнери та стилісти визначилися з головними трендами на сезон осінь 2021, і вже стартували Тижні моди, які покажуть, що будуть носити в майбутньому році.

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Але якщо усіма модними новинками обзавестися буде нелегко, та й вельми дорого, то варто створити список коротший і вибрати головні модні тренди осені 2021.

І їх усього три. Якщо придбати речі, які відповідають саме цим трендам, то цілком можна стати наймоднішою дівчиною цієї осені.

Черевики "челсі"

[ + – ] Черевики "челсі" — головний тренд осені 2021 Фото: Vogue

Черевики "челсі" з резинкою збоку регулярно з'являються в осінньо-зимових колекціях дизайнерів. Вони дуже різні: на товстій рифленій підошві, на тонкій шкіряній, високі — майже до середини ікри і низькі: трохи вищі за щиколотку.

Проявляється фантазія і в декорі: черевики "челсі" можуть бути з декоративним візерунком, ремінцями та пряжками, або ж прості і лаконічні.

Але які б видозміни "челсі" не зазнавали, вони були і залишаються найбільш зручним взуттям на осінь. Адже з ними відмінно виглядають штани, джинси-кльош та вовняні спідниці в клітку.

У минулому році найпопулярніші челсі були в Bottega Veneta. Деніела Лі успіх його моделі, здається, так надихнув, що через рік він знову представив безліч черевиків на резинці в різних кольорах і на різних підошвах: на чорній, коричневій і навіть прозорій.

Однак, у цьому році асортимент "челсі" розширився: тепер вони можуть бути різнокольоровими, що відповідає головному тренду осені 2021: яскраві кольори, гумовими, що актуально для дощової погоди і на платформі — як велять стилісти, які обрали для натхнення 1990-ті.

Бахрома

[ + – ] Бахрома — головний тренд осені 2021 Фото: Vogue

Бахрома ніколи не зникала з подіумів надовго. Нею прикрашали пончо, спідниці та сукні. А бахрома на сумках навіювала думки про традиційне вбрання та аксесуари північноамериканських індіанців. У цьому сезоні бахрома знову в тренді.

Будинки моди, включаючи Hermès, Fendi, Chloé, Chanel, Jil Sander і багато інших, вирішили, що довга бахрома, прикрашена намистинами, матиме гарний вигляд на зазвичай стриманих речах з осіннього гардеробу.

[ + – ] Бахрома — головний тренд осені 2021 Фото: Vogue

Пристрасть дизайнерів до цього декору можна зрозуміти, адже він відразу привертає увагу і робить образ дуже ефектним.

"Бананова" сумка

[ + – ] "Бананова" сумка — головний тренд осені 2021 Фото: Vogue

Хоч головним кольором осені 2021 був названий лавандовий, але, як виявилося, сумки з подіумів усе ж виявляються зовсім іншого відтінку. Його стилісти вже назвали "банановим". Причому фасон може бути будь-яким — а колір саме жовтим. Він має відмінний вигляд з коричневими пальтами, настільки популярними цієї осені, як продемонструвала подруга Джейсона Стейтема — Розі Гантінгтон-Вайтлі.

А жовтий колір аксесуару приємно виділить свою володарку серед тих, хто надає перевагу сумкам більш традиційних кольорів: чорного і коричневого.

Обмежувати себе дизайнери не радять: "бананова" сумка може бути невеликим клатчем, зручним компактним "багетом" або великим круглим тоутом.