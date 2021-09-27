Главный тренд осени 2021. Стало известно, с чем носить пуховик

Дизайнеры советуют разнообразить свой гардероб на сезон осень-зима 2021 и обязательно обзавестись коротким пуховиком ярких цветов

Современные модницы, подбирая гардероб на осень 2021 года, обычно покупают пальто. Но не всегда эта универсальная верхняя одежда спасает в холодные дни, когда моросит дождь. А еще хочется похулиганить и придать своему стилю немного уличного оттенка. Подобная куртка – самая удобная, комфортная и главное очень теплая. А значит, точно стоит иметь ее в своем гардеробе.

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Тем более что дизайнеры не собираются исключать пуховики из модных коллекций верхней одежды.

Они только видоизменяют их, чтобы те смотрелись более стильно и современно. Так, застежка теперь вместо традиционной молнии представляет собой пуговицы, или кнопки. Также стилисты рекомендуют обратить внимание на пуховики с запахом и поясом.

Фокус расскажет, с чем лучше носить и сочетать короткие пуховики, которые так модны осенью 2021.

Пуховик и длинное платье

[ + – ] Короткий пуховик и длинное платье - тренд осени 2021 Фото: Vogue

Когда-то пуховик предполагал, что носить его будут с одеждой в спортивном стиле. Однако, когда весь мир и модные дома отказываются от меха, ясно становится, что за пуховиками с искусственным наполнителем – будущее. И внезапно уже стало уместно сочетать пуховики с юбками, трикотажными платьями, элегантными сапогами, или изящными туфлями. К тому же объемный пуховик подчеркивает хрупкость своей обладательницы. А длина платья или юбки позволит почувствовать себя уверенней в прохладную погоду.

Пуховик и брюки

[ + – ] Короткий пуховик и брюки - тренд осени 2021 Фото: Vogue

Объемные короткие пуховики дизайнеры советуют носить, как это делают иконы стрит-стиля: со спортивными костюмами в тон и модными кроссовками. Но если дресс-код требует более элегантного решения, то тут на помощь придут модные в этом сезоне ботинки "челси" и широкие брюки.

[ + – ] Короткий пуховик и брюки - тренд осени 2021 Фото: Teen Vogue

Если брюки кажутся слишком строгим вариантом, то стоит выбрать джинсы. Причем джинсы любого модного в этом сезоне фасона: клеш или свободные в стиле 1990-х. Стоит обратить внимание и на модные в этом сезоне брюки из лаковой эко-кожи. Многие дизайнеры добавили их в свои коллекции.

Пуховик и радикальное мини

[ + – ] Короткий пуховик и мини-юбка - тренд осени 2021 Фото: WWD

Если погода позволяет, то стоит сочетать короткий пуховик с мини-юбкой. Причем, чем юбка короче – тем лучше. Если такой ансамбль кажется все же слишком радикальным для киевской осени 2021, но стоит дополнить образ плотными колготами, высокими сапогами, или нарочито грубыми ботинками на рифленой подошве.

[ + – ] Короткий пуховик и мини-юбка - тренд осени 2021 Фото: WWD

Отсылки к стилю гранж, когда девушки сочетали грубые аксессуары и легкие платья из летящих струящихся тканей – один из главных трендов сезона осень 2021.