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Главный тренд осени 2021. Стало известно, с чем носить пуховик

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Фото: Vogue | Короткие пуховики - тренд осени 2021

Дизайнеры советуют разнообразить свой гардероб на сезон осень-зима 2021 и обязательно обзавестись коротким пуховиком ярких цветов

Современные модницы, подбирая гардероб на осень 2021 года, обычно покупают пальто. Но не всегда эта универсальная верхняя одежда спасает в холодные дни, когда моросит дождь. А еще хочется похулиганить и придать своему стилю немного уличного оттенка. Подобная куртка – самая удобная, комфортная и главное очень теплая. А значит, точно стоит иметь ее в своем гардеробе.

Тем более что дизайнеры не собираются исключать пуховики из модных коллекций верхней одежды.

Они только видоизменяют их, чтобы те смотрелись более стильно и современно. Так, застежка теперь вместо традиционной молнии представляет собой пуговицы, или кнопки. Также стилисты рекомендуют обратить внимание на пуховики с запахом и поясом.

Фокус расскажет, с чем лучше носить и сочетать короткие пуховики, которые так модны осенью 2021.

Пуховик и длинное платье

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Короткий пуховик и длинное платье - тренд осени 2021
Фото: Vogue

Когда-то пуховик предполагал, что носить его будут с одеждой в спортивном стиле. Однако, когда весь мир и модные дома отказываются от меха, ясно становится, что за пуховиками с искусственным наполнителем – будущее. И внезапно уже стало уместно сочетать пуховики с юбками, трикотажными платьями, элегантными сапогами, или изящными туфлями. К тому же объемный пуховик подчеркивает хрупкость своей обладательницы. А длина платья или юбки позволит почувствовать себя уверенней в прохладную погоду.

Пуховик и брюки

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Короткий пуховик и брюки - тренд осени 2021
Фото: Vogue

Объемные короткие пуховики дизайнеры советуют носить, как это делают иконы стрит-стиля: со спортивными костюмами в тон и модными кроссовками. Но если дресс-код требует более элегантного решения, то тут на помощь придут модные в этом сезоне ботинки "челси" и широкие брюки.

короткий пуховик, с чем носить короткий пуховик, тренд осень 2021, брюки, джинсы
Короткий пуховик и брюки - тренд осени 2021
Фото: Teen Vogue

Если брюки кажутся слишком строгим вариантом, то стоит выбрать джинсы. Причем джинсы любого модного в этом сезоне фасона: клеш или свободные в стиле 1990-х. Стоит обратить внимание и на модные в этом сезоне брюки из лаковой эко-кожи. Многие дизайнеры добавили их в свои коллекции.

Пуховик и радикальное мини

короткий пуховик, с чем носить короткий пуховик, тренд осень 2021, мини юбка
Короткий пуховик и мини-юбка - тренд осени 2021
Фото: WWD

Если погода позволяет, то стоит сочетать короткий пуховик с мини-юбкой. Причем, чем юбка короче – тем лучше. Если такой ансамбль кажется все же слишком радикальным для киевской осени 2021, но стоит дополнить образ плотными колготами, высокими сапогами, или нарочито грубыми ботинками на рифленой подошве.

короткий пуховик, с чем носить короткий пуховик, тренд осень 2021, мини юбка
Короткий пуховик и мини-юбка - тренд осени 2021
Фото: WWD

Отсылки к стилю гранж, когда девушки сочетали грубые аксессуары и легкие платья из летящих струящихся тканей – один из главных трендов сезона осень 2021.