Головний тренд осені 2021. Стало відомо, з чим носити пуховик
Дизайнери радять урізноманітнити свій гардероб на сезон осінь-зима 2021 і обов'язково обзавестися коротким пуховиком яскравих кольорів
Сучасні модниці, підбираючи гардероб на осінь 2021 року, зазвичай купують пальто. Але не завжди цей універсальний верхній одяг рятує в холодні дні, коли мрячить дощ. А ще хочеться похуліганити і надати своєму стилю трохи вуличного відтінку. Подібна куртка — найзручніша, комфортна і головне дуже тепла. А значить, точно варто мати її у своєму гардеробі.
Тим більше, що дизайнери не збираються виключати пуховики з модних колекцій верхнього одягу.
Вони тільки видозмінюють їх, щоб ті мали більш стильний і сучасний вигляд. Так, застібка тепер замість традиційної блискавки являє собою ґудзики або кнопки. Також стилісти рекомендують звернути увагу на пуховики з запахом і поясом.
Фокус розповість, з чим краще носити і поєднувати короткі пуховики, які так модні восени 2021.
Пуховик і довга сукня
Колись вважалося, що пуховик носити будуть із одягом в спортивному стилі. Однак, коли весь світ і модні будинки відмовляються від хутра, ясно стає, що за пуховиками зі штучним наповнювачем — майбутнє. І раптово вже стало доречно поєднувати пуховики зі спідницями, трикотажними сукнями, елегантними чоботамиа або витонченими туфлями. До того ж об'ємний пуховик підкреслює тендітність своєї власниці. А довжина сукні або спідниці дозволить почуватися впевненіше в прохолодну погоду.
Пуховик і брюки
Об'ємні короткі пуховики дизайнери радять носити, як це роблять ікони стріт-стилю: зі спортивними костюмами в тон і модними кросівками. Але якщо дрес-код вимагає елегантнішого рішення, то тут на допомогу прийдуть модні в цьому сезоні черевики "челсі" та широкі брюки.
Якщо штани здаються занадто суворим варіантом, то варто вибрати джинси. Причому джинси будь-якого модного в цьому сезоні фасону: кльош або вільні в стилі 1990-х. Варто звернути увагу й на модні в цьому сезоні брюки з лакової екошкіри. Багато дизайнерів додали їх у свої колекції.
Пуховик і радикальне міні
Якщо погода дозволяє, то варто поєднувати короткий пуховик із мініспідницею. Причому, чим спідниця коротша — тим краще. Якщо такий ансамбль здається все ж занадто радикальним для київської осені 2021, то варто доповнити образ щільними колготами, високими чобітьми або нарочито грубими черевиками на рифленій підошві.
Зв'язок із стилем гранж, коли дівчата поєднували грубі аксесуари та легкі сукні з тканин, які летять і струменяться, — один із головних трендів сезону осінь 2021.