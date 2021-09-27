Головний тренд осені 2021. Стало відомо, з чим носити пуховик

Дизайнери радять урізноманітнити свій гардероб на сезон осінь-зима 2021 і обов'язково обзавестися коротким пуховиком яскравих кольорів

Сучасні модниці, підбираючи гардероб на осінь 2021 року, зазвичай купують пальто. Але не завжди цей універсальний верхній одяг рятує в холодні дні, коли мрячить дощ. А ще хочеться похуліганити і надати своєму стилю трохи вуличного відтінку. Подібна куртка — найзручніша, комфортна і головне дуже тепла. А значить, точно варто мати її у своєму гардеробі.

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Тим більше, що дизайнери не збираються виключати пуховики з модних колекцій верхнього одягу.

Вони тільки видозмінюють їх, щоб ті мали більш стильний і сучасний вигляд. Так, застібка тепер замість традиційної блискавки являє собою ґудзики або кнопки. Також стилісти рекомендують звернути увагу на пуховики з запахом і поясом.

Фокус розповість, з чим краще носити і поєднувати короткі пуховики, які так модні восени 2021.

Пуховик і довга сукня

[ + – ] Короткий пуховик і довга сукня — тренд осені 2021 Фото: Vogue

Колись вважалося, що пуховик носити будуть із одягом в спортивному стилі. Однак, коли весь світ і модні будинки відмовляються від хутра, ясно стає, що за пуховиками зі штучним наповнювачем — майбутнє. І раптово вже стало доречно поєднувати пуховики зі спідницями, трикотажними сукнями, елегантними чоботамиа або витонченими туфлями. До того ж об'ємний пуховик підкреслює тендітність своєї власниці. А довжина сукні або спідниці дозволить почуватися впевненіше в прохолодну погоду.

Пуховик і брюки

[ + – ] Короткий пуховик і брюки — тренд осені 2021 Фото: Vogue

Об'ємні короткі пуховики дизайнери радять носити, як це роблять ікони стріт-стилю: зі спортивними костюмами в тон і модними кросівками. Але якщо дрес-код вимагає елегантнішого рішення, то тут на допомогу прийдуть модні в цьому сезоні черевики "челсі" та широкі брюки.

[ + – ] Короткий пуховик і брюки — тренд осені 2021 Фото: Teen Vogue

Якщо штани здаються занадто суворим варіантом, то варто вибрати джинси. Причому джинси будь-якого модного в цьому сезоні фасону: кльош або вільні в стилі 1990-х. Варто звернути увагу й на модні в цьому сезоні брюки з лакової екошкіри. Багато дизайнерів додали їх у свої колекції.

Пуховик і радикальне міні

[ + – ] Короткий пуховик і мініспідниця — тренд осені 2021 Фото: WWD

Якщо погода дозволяє, то варто поєднувати короткий пуховик із мініспідницею. Причому, чим спідниця коротша — тим краще. Якщо такий ансамбль здається все ж занадто радикальним для київської осені 2021, то варто доповнити образ щільними колготами, високими чобітьми або нарочито грубими черевиками на рифленій підошві.

[ + – ] Короткий пуховик і мініспідниця — тренд осені 2021 Фото: WWD

Зв'язок із стилем гранж, коли дівчата поєднували грубі аксесуари та легкі сукні з тканин, які летять і струменяться, — один із головних трендів сезону осінь 2021.