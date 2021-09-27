1500 дефектов: жильцы "небоскреба миллионеров" в Нью-Йорке подали в суд на застройщика

Среди тех, кто приобрел квартиру в доме на Парк-авеню, 432 – певица Дженнифер Лопес. Стоимость апартаментов в самом высоком жилом небоскребе мира стартует от $17 млн.

425-метровый небоскреб на Парк-авеню, 432 в Нью-Йорке, который является самым высоким жилым домом в мире и третьим по высоте небоскребом американского мегаполиса, а также зданием, где стоимость квартир исчисляется миллионами и десятками миллионов долларов, как оказалось, не так уж и хорош, пишет ВВС.

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Наоборот, небоскреб, апартаменты в котором прикупили себе певица Дженнифер Лопес, саудовский магнат Фаваз аль-Хокаир, представитель семьи, владеющей брендом текилы Jose Cuervo, а также другие миллионеры, весьма проблемный. Жильцы здания, в котором всего 104 квартиры, подали в суд на застройщика, вложившего в сооружение небоскреба $1,25 млрд, потому что его возведении было допущено полторы тысячи дефектов. Именно столько, от застревающих лифтов до протекающих потолков и непонятных звуков, насчитали владельцы апартаментов экстра-класса.

[ + – ] Небоскреб на Парк-авеню, 432

Впервые о жалобах жильцов стало известно еще в феврале этого года после выхода статьи в New York Times. Люди рассказали не только о проблемах в элитном небоскребе, но и обвинили строителей и управляющую компанию в некомпетентности.

Так, по их словам, еще в 2018 году из-за протечки на техническом этаже два лифта вышли из строя, а несколько квартир были затоплены. Узнав об этом, один из потенциальных покупателей недвижимости отказался приобретать тут жилье.

Жители дома рассказали, что при сильном ветре из-за отклонения шахты застревают лифты, а звуки, которые при этом издает вся конструкция, и вибрация пугают. В здании не раз фиксировали взрывы в системе электропроводки, а мусоропровод издает звуки, похожие на гул разрывающейся бомбы.

[ + – ] 96-этажное здание является третьи небоскребом по высоте в Нью-Йорке

Когда нанятая группой жильцов компания провела исследование коммуникаций здания, оказалось, что 73% водопроводной, электрической и механической инфраструктуры здания не соответствуют планам проекта.

На этом претензии живущих в "небоскребе миллионеров" не закончились. По их словам, цены на ресторанные услуги, которые входят в стоимость квартиры, выросли с $1200 в 2015 году, когда дом был сдан в эксплуатацию, до $15 тыс в 2020-м. Кроме того, за два года цена страховки выросла на 300%.

Сейчас коллективный иск на сумму $250 млн долларов против компаний-девелоперов и застройщиков, CIM Group и Macklowe Properties от жильцов небоскреба рассматривает Верховный суд Нью-Йорка. В качестве повода в документах указаны вопросы, связанные с риском для жизни. При этом озвученная сумма иска – не окончательная. В нее не входит сумма возможных штрафов и вполне реальные в дальнейшем индивидуальные иски от живущих в доме.

"Владельцы квартир заплатили за них десятки миллионов долларов, ведь стоимость апартаментов тут стартует от $17 млн, однако вместо обещанных суперлюксовых апартаментов им продали сплошные поломки и недостатки", – говорится в сопроводительной записке к иску.

В свою очередь застройщики отвергают все обвинения, заявляя, что здание является одним из самых надежных и лучших на Манхэттене.

Однако скандал уже возымел свое действие. С начала года здесь купили только одну квартиру из 11 выставленных на продажу.

Небоскреб на Парк-авеню, 432 был спроектирован уругвайским архитектором Рафаэлем Виньоли по принципу "чистой геометрической формы". Он состоит из 90 этажей (из них жилых – 84), и в нем есть ресторан, фитнес-центр с сауной, бассейн, площадка для гольфа и прочие блага.

Ранее мы рассказывали о небоскребе-острове Zanzibar Domino Commercial Tower, который собираются построить на Занзибаре. Проект комплекса уже появился в Сети.