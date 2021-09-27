1500 дефектів: мешканці "хмарочоса мільйонерів" у Нью-Йорку подали в суд на забудовника

Серед тих, хто придбав квартиру в будинку на Парк-авеню, 432 — співачка Дженніфер Лопес. Вартість апартаментів у найвищому житловому хмарочосі світу стартує від $17 млн.

425-метровий хмарочос на Парк-авеню, 432 у Нью-Йорку, який є найвищим житловим будинком на світі і третім за висотою хмарочосом американського мегаполісу, а також будівлею, де вартість квартир обчислюється мільйонами і десятками мільйонів доларів, як виявилося, не такий уже й хороший, пише ВВС.

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Навпаки, хмарочос, апартаменти в якому прикупили собі співачка Дженніфер Лопес, саудівський магнат Фаваз аль-Хокаір, представник сім'ї, що володіє брендом текіли Jose Cuervo, а також інші мільйонери, вельми проблемний. Мешканці будинку, в якому всього 104 квартири, подали в суд на забудовника, який вклав у спорудження хмарочоса $1,25 млрд, тому що при його зведенні було допущено півтори тисячі дефектів. Саме стільки, від ліфтів, які застрягають, до стель, які протікають, і незрозумілих звуків, нарахували власники апартаментів екстракласу.

[ + – ] Хмарочос на Парк-авеню, 432

Уперше про скарги мешканців стало відомо ще в лютому цього року після виходу статті в New York Times. Люди розповіли не лише про проблеми в елітному хмарочосі, а й звинуватили будівельників і керуючу компанію в некомпетентності.

Так, за їхніми словами, ще у 2018 році через протікання на технічному поверсі два ліфти вийшли з ладу, а кілька квартир були затоплені. Дізнавшись про це, один із потенційних покупців нерухомості відмовився купувати тут житло.

Мешканці будинку розповіли, що при сильному вітрі через відхилення шахти застряють ліфти, а звуки, які при цьому видає вся конструкція, і вібрація лякають. У будівлі не раз фіксували вибухи в системі електропроводки, а сміттєпровід видає звуки, схожі на гул бомби, яка розривається.

[ + – ] 96-поверхова будівля є третім хмарочосом по висоті в Нью-Йорку

Коли найнята групою мешканців компанія провела дослідження комунікацій будівлі, виявилося, що 73% водопровідної, електричної та механічної інфраструктури будівлі не відповідають планам проекту.

На цьому претензії мешканців "хмарочосу мільйонерів" не закінчилися. За їхніми словами, ціни на ресторанні послуги, які входять у вартість квартири, виросли з $1200 на 2015 рік, коли будинок був зданий в експлуатацію, до $15 тис. у 2020-м. Крім того, за два роки ціна страховки зросла на 300%.

Зараз колективний позов на суму $250 млн доларів проти компаній-девелоперів і забудовників, CIM Group і Macklowe Properties від мешканців хмарочосу розглядає Верховний суд Нью-Йорка. Як привід у документах вказані питання, пов'язані з ризиком для життя. При цьому озвучена сума позову — не остаточна. У неї не входить сума можливих штрафів і цілком реальні надалі індивідуальні позови від мешканців будинку.

"Власники квартир заплатили за них десятки мільйонів доларів, адже вартість апартаментів тут стартує від $17 млн, однак замість обіцяних суперлюксових апартаментів їм продали суцільні поломки та недоліки", — йдеться в супровідній записці до позову.

У свою чергу забудовники відкидають усі звинувачення, заявляючи, що будівля є однією з найнадійніших і найкращих на Мангеттені.

Однак скандал уже набрав свою дію. З початку року тут купили тільки одну квартиру з 11 виставлених на продаж.

Хмарочос на Парк-авеню, 432 був спроектований уругвайським архітектором Рафаелем Віньолою за принципом "чистої геометричної форми". Він складається з 90 поверхів (з них житлових — 84), і в ньому є ресторан, фітнес-центр із сауною, басейн, майданчик для гольфу та інші блага.

Раніше ми розповідали про хмарочос-острів Zanzibar Domino Commercial Tower, який збираються побудувати на Занзібарі. Проект комплексу вже з'явився в мережі.