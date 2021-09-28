Принцесса Астрид Лихтенштейнская вышла замуж за американского миллионера

Астрид обвенчалась с возлюбленным всего через пару недель после старшей сестры

Принцесса Мария Астрид, 34-летняя дочь принцессы Маргареты Люксембургской и принца княжества Лихтенштейн Николауса, стала женой американского бизнесмена. Об этом пишет Tatler.

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Избранником принцессы стал 36-летний Ральф Уортингтон, богатый наследник и правнук основателя Metropolitan Oil, которая специализируется на доставке топлива и услугах АЗС. Ральф занимается ресторанным бизнесом в Нью-Йорке.

[ + – ] Мария-Астрид Лихтенштейнская с отцом Фото: Instagram royalsofluxembourg [ + – ] Мария-Астрид Лихтенштейнская с супругом Фото: Instagram royalsofluxembourg

Бракосочетание состоялось в кафедральном соборе Орбетелло в Капальбио, Тоскана. Принцесса Астрид для церемонии выбрала белое платье с вышивкой и десятиметровым шлейфом, а также фамильные украшения. Платье, к слову, целый год шила миланский дизайнер Марта Ферри.

Волосы она украсила бриллиантовой диадемой Кински XIX века, изображающей веточки жимолости и серьгами с жемчужинами и бриллиантами. Тиара ранее она принадлежала двоюродной бабушке невесты, принцессе Мари Лихтенштейнской.

Длинный шлейф невесты несли сразу четверо помощников. А роль подружек невесты исполняли маленькие родственницы невесты, ради такого случая, наряженных в цветочные венки, кружевные платья и зеленые бархатные туфельки.

[ + – ] Мария-Астрид Лихтенштейнская с супругом Фото: Instagram royalsofluxembourg [ + – ] Мария-Астрид Лихтенштейнская с супругом Фото: Instagram royalsofluxembourg

Свадебное торжество посетили члены королевских домов Европы, и сестра Астрид, принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская.

Мария-Анунциата, напомним, в начале сентября обвенчалась со своим возлюбленным, итальянским бизнесменом Эмануэле Мусини.

Хоть Астрид, как и ее сестра Мария-Анунциата, является принцессой, но она вряд ли когда-либо займет трон княжества Лихтенштейн.

Ее отец, принц Николаус Фердинанд Мария Йозеф Рафаэль Лихтенштейнский, младший брат Ханса-Адама II, 15-го князя Лихтенштейна только 15-й в очереди на трон.