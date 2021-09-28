Принцеса Астрід Ліхтенштейнська вийшла заміж за американського мільйонера

Астрід обвінчалася з коханим всього через кілька тижнів після старшої сестри

Принцеса Марія Астрід, 34-річна дочка принцеси Маргарети Люксембурзької та принца князівства Ліхтенштейн Ніколауса, стала дружиною американського бізнесмена. Про це пише Tatler.

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Обранцем принцеси став 36-річний Ральф Вортінгтон, багатий спадкоємець і правнук засновника Metropolitan Oil, яка спеціалізується на доставці палива та послугах АЗС. Ральф займається ресторанним бізнесом у Нью-Йорку.

[ + – ] Марія-Астрід Ліхтенштейнська з батьком Фото: Instagram royalsofluxembourg [ + – ] Марія-Астрід Ліхтенштейнська з чоловіком Фото: Instagram royalsofluxembourg

Одруження відбулося в кафедральному соборі Орбетелло в Капальбіо, Тоскана. Принцеса Астрід для церемонії обрала білу сукню з вишивкою та десятиметровим шлейфом, а також родинні прикраси. Сукню, до слова, цілий рік шила міланська дизайнерка Марта Феррі.

Волосся Астрід прикрасила діамантовою діадемою Кінскі XIX століття, що зображає гілочки жимолості, та доповнила образ сережками з перлинами і діамантами. Тіара раніше належала двоюрідній бабусі нареченої, принцесі Марі Ліхтенштейнській.

Довгий шлейф нареченої несли відразу четверо помічників. А роль подружок нареченої виконували маленькі родички Астрід, які заради такого випадку одягнули вінки з квітів, мереживні сукні та зелені оксамитові туфлі.

[ + – ] Марія-Астрід Ліхтенштейнська з чоловіком Фото: Instagram royalsofluxembourg [ + – ] Марія-Астрід Ліхтенштейнська з чоловіком Фото: Instagram royalsofluxembourg

Весільне святкування відвідали члени королівських домів Європи та сестра Астрід, принцеса Марія-Анунціата Ліхтенштейнська.

Марія-Анунціата, нагадаємо, на початку вересня повінчалася зі своїм коханим, італійським бізнесменом Емануеле Мусіні.

Хоч Астрід, як і її сестра Марія-Анунціата, є принцесою, але вона навряд чи коли-небудь займе трон князівства Ліхтенштейн.

Її батько, принц Ніколаус Фердинанд Марія Йозеф Рафаель Ліхтенштейнський, молодший брат Ганса-Адама II, 15-го князя Ліхтенштейну, тільки 15-й у черзі на трон.