Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон встречается с богатым наследником

Бойфренд актрисы – Брэндон Грин, сын миллиардера, обвиненного в сексуальных домогательствах

31-летняя Эмма Уотсон, звезда фильмов про Гарри Поттера, начала встречаться с 28-летним Брэндоном Грином, богатым наследником торговой империи Topshop. Об этом пишет Daily Mail.

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Парочку "застукали" в аэропорту Лондона, куда они прилетели на частном вертолете. А до этого они вместе отдыхали на яхте Грина в Монако. До Брэндона Эмма два года встречалась с бизнесменом Лео Робинтоном и даже ходили слухи об их скорой свадьбе.

[ + – ] Эмма Уотсон и Брэндан Грин Фото: Backgrid

Друзья Эммы утверждают, что Брэндона и Уотсон связывает только дружба, и ничего романтического в их отношениях, которым уже несколько месяцев, — нет.

Впрочем, еще один инсайдер заявил, что Брэндон все лето ухаживал за актрисой, а она в него влюблена, хоть это и скрывает.

"Эмма много времени проводила с Брэндоном. Он действительно добр к ней, и ей нравится его общество. Мы удивлены, что никто не понял, что они теперь вместе. Брэндон и ее бывший, Лео, очень похожи", — заявил источник прессе.

Напомним, Брэндон Грин – сэр Филипа Грина, скандального миллиардера из списка Forbes, владельца Arcadia Group, в которую входят Topshop, Topman, а еще Miss Selfridge, Burton, Evans и Dorothy Perkins.

В прошлом году сэр Филип начал процедуру банкротства, а до этого прославился своими непомерными тратами и роскошными вечеринками.

[ + – ] Скандальный миллиардер сэр Филип Грин и его дети: Брэндан и Хлоя Фото: Daily Mail

В 2005-м сэр Филип потратил 4 миллиона фунтов стерлингов на бар-мицву Брэндона — на вечеринке в отеле Grand-Hotel du Cap-Ferrat для двухсот гостей тогда пели Кейт Мосс и Бейонсе. А в декабре 2011-го у его дочери Хлое Грин и ее кузена Филипа Мэтта был общий день рождения в One Mayfair, и друзей семьи там развлекала Рианна.

На свой собственный пятидесятый день рождения Грин зафрахтовал аэробус и вывез двести человек на Кипр. Там они три дня гуляли в тогах под аккомпанемент Тома Джонса и Рода Стюарта, который за сорок пять минут рок-н-ролла запросил гонорар в 750 тысяч фунтов.

А спустя несколько лет сэр Филип устроил вечеринку в спа Four Seasons на Мальдивах для ста гостей.

Также Грина обвиняли в сексуальных домогательствах и расистских высказываниях. Если Брэндон не был замечен в громких скандалах, то его сестра Хлоя прославилась романом с "самым симпатичным преступником в мире" Джереми Миксом. Ради дочери миллиардера Микс бросил жену и сына.

[ + – ] Хлоя Грин и Джереми Микс Фото: Соцсети

Теперь друзья Эммы опасаются, что связь с представителем такой скандальной семьи повредит ее безупречному имиджу.