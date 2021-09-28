Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон зустрічається з багатим спадкоємцем

Бойфренд актриси — Брендон Грін, син мільярдера, звинуваченого в сексуальних домаганнях

31-річна Емма Вотсон, зірка фільмів про Гаррі Поттера, почала зустрічатися з 28-річним Брендоном Гріном, багатим спадкоємцем торгової імперії Topshop. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Парочку "застукали" в аеропорту Лондона, куди вони прилетіли на приватному вертольоті. А до цього вони разом відпочивали на яхті Гріна в Монако. До Брендона Емма два роки зустрічалася з бізнесменом Лео Робінтоном, і навіть ходили чутки про їхнє швидке весілля.

[ + – ] Емма Вотсон і Брендан Грін Фото: Backgrid

Друзі Емми стверджують, що Брендона та Вотсон пов'язує тільки дружба, і нічого романтичного в їхніх стосункам, яким уже кілька місяців, — немає.

Утім, ще один інсайдер заявив, що Брендон все літо залицявся до актриси, а вона в нього закохана, хоч це й приховує.

"Емма багато часу проводила з Брендоном. Він дійсно добрий до неї, і їй подобається його товариство. Ми здивовані, що ніхто не зрозумів, що вони тепер разом. Брендон і її колишній, Лео, дуже схожі", — заявило джерело пресі.

Нагадаємо, Брендон Грін — сер Філіпа Гріна, скандального мільярдера зі списку Forbes, власника Arcadia Group, у яку входять Topshop, Topman, а ще Miss Selfridge, Burton, Evans і Dorothy Perkins.

У минулому році сер Філіп почав процедуру банкрутства, а до цього прославився своїми непомірними витратами та розкішними вечірками.

[ + – ] Скандальний мільярдер сер Філіп Грін і його діти: Брендан і Хлоя Фото: Daily Mail

У 2005-му сер Філіп витратив 4 мільйони фунтів стерлінгів на бар-міцву Брендона — на вечірці в готелі Grand-Hotel du Cap-Ferrat для двохсот гостей тоді співали Кейт Мосс і Бейонсе. А в грудні 2011-го у його дочки Хлої Грін та її кузена Філіпа Метта був спільний день народження в One Mayfair, і друзів родини там розважала Ріанна.

На свій власний п'ятдесятий день народження Грін зафрахтував аеробус і вивіз двісті чоловік на Кіпр. Там вони три дні гуляли в тогах під акомпанемент Тома Джонса та Рода Стюарта, який за сорок п'ять хвилин рок-н-ролу запросив гонорар у 750 тисяч фунтів.

А через кілька років сер Філіп влаштував вечірку в спа Four Seasons на Мальдівах для ста гостей.

Також Гріна звинувачували в сексуальних домаганнях і расистських висловлюваннях. Якщо Брендон не був помічений у гучних скандалах, то його сестра Хлоя прославилася романом із "найпривабливішим злочинцем на світі" Джеремі Міксом. Заради дочки мільярдера Мікс кинув дружину та сина.

[ + – ] Хлоя Грін і Джеремі Мікс Фото: Соцсети

Тепер друзі Емми побоюються, що зв'язок із представником такої скандальної сім'ї зашкодить її бездоганному іміджу.