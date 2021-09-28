Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон зустрічається з багатим спадкоємцем
Бойфренд актриси — Брендон Грін, син мільярдера, звинуваченого в сексуальних домаганнях
31-річна Емма Вотсон, зірка фільмів про Гаррі Поттера, почала зустрічатися з 28-річним Брендоном Гріном, багатим спадкоємцем торгової імперії Topshop. Про це пише Daily Mail.
Парочку "застукали" в аеропорту Лондона, куди вони прилетіли на приватному вертольоті. А до цього вони разом відпочивали на яхті Гріна в Монако. До Брендона Емма два роки зустрічалася з бізнесменом Лео Робінтоном, і навіть ходили чутки про їхнє швидке весілля.
Друзі Емми стверджують, що Брендона та Вотсон пов'язує тільки дружба, і нічого романтичного в їхніх стосункам, яким уже кілька місяців, — немає.
Утім, ще один інсайдер заявив, що Брендон все літо залицявся до актриси, а вона в нього закохана, хоч це й приховує.
"Емма багато часу проводила з Брендоном. Він дійсно добрий до неї, і їй подобається його товариство. Ми здивовані, що ніхто не зрозумів, що вони тепер разом. Брендон і її колишній, Лео, дуже схожі", — заявило джерело пресі.
Нагадаємо, Брендон Грін — сер Філіпа Гріна, скандального мільярдера зі списку Forbes, власника Arcadia Group, у яку входять Topshop, Topman, а ще Miss Selfridge, Burton, Evans і Dorothy Perkins.
У минулому році сер Філіп почав процедуру банкрутства, а до цього прославився своїми непомірними витратами та розкішними вечірками.
У 2005-му сер Філіп витратив 4 мільйони фунтів стерлінгів на бар-міцву Брендона — на вечірці в готелі Grand-Hotel du Cap-Ferrat для двохсот гостей тоді співали Кейт Мосс і Бейонсе. А в грудні 2011-го у його дочки Хлої Грін та її кузена Філіпа Метта був спільний день народження в One Mayfair, і друзів родини там розважала Ріанна.
На свій власний п'ятдесятий день народження Грін зафрахтував аеробус і вивіз двісті чоловік на Кіпр. Там вони три дні гуляли в тогах під акомпанемент Тома Джонса та Рода Стюарта, який за сорок п'ять хвилин рок-н-ролу запросив гонорар у 750 тисяч фунтів.
А через кілька років сер Філіп влаштував вечірку в спа Four Seasons на Мальдівах для ста гостей.
Також Гріна звинувачували в сексуальних домаганнях і расистських висловлюваннях. Якщо Брендон не був помічений у гучних скандалах, то його сестра Хлоя прославилася романом із "найпривабливішим злочинцем на світі" Джеремі Міксом. Заради дочки мільярдера Мікс кинув дружину та сина.
Тепер друзі Емми побоюються, що зв'язок із представником такої скандальної сім'ї зашкодить її бездоганному іміджу.