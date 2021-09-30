Пять экстравагантных украшений с Недели моды, которые мы будем носить в 2022 году

Дизайнеры делают ставку на эффектность и этнической стиль

Сейчас в мировых столицах проходят Недели моды, посвященные грядущему сезону весна-лето 2022, и некоторые из вещей прямо с подиума уже попадают на улицы. Так, певица Дуа Липа уже показала сумочку Luar Ana, которая впервые была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке. И пальто от дизайнера Рауля Лопеса.

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Но, кроме одежды, на подиумах модных столиц представлены и аксессуары. И уже сейчас стилисты рекомендуют обратить внимание на массивные украшения, которые демонстрировали модели. Судя по новостям с подиумов, в следующем году будут в тренде массивные и броские украшения необычного дизайна. Также в трендах – этнические мотивы, которые, впрочем, никогда не выходили из моды. Они будут отлично смотреться с легкими сарафанами и особенно с джинсами-клеш, которые снова возвращаются в сонм ключевых тенденций. Об этом пишет Vogue.

Фокус собрал топ-5 самых эффектных украшений на будущий год, которые можно носить уже сейчас.

Натуральные камни

[ + – ] Gabriela Hearst на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram gabrielahearst

Бренд Gabriela Hearst показал на подиуме сдержанные и лаконичные наряды, дополненные колье из практически необработанных натуральных камней. Естественную красоту минералов оттеняет только серебряная застежка. А грубоватая фактура подчеркивает красоту и хрупкость обладательницы.

Очень массивные серьги

[ + – ] Etro на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram Etro [ + – ] Etro на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram Etro

Бренд Etro показал весеннее-летнюю коллекцию на 2022 год, отшитую из легких струящихся тканей с этническими мотивами в восточном стиле. И эти наряды на дефиле дополняли массивные блестящие украшения: браслеты на предплечье, колье и серьги. Именно серьги и покорили стилистов – скорей всего в следующем году именно такими и будут щеголять модницы по всему миру.

И очень длинные серьги

[ + – ] Roland Mouret на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram Roland Mouret [ + – ] Roland Mouret на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram Roland Mouret

Бренд Roland Mouret представил на Неделе моды лаконичную коллекцию спокойных оттенков, но украшения привлекли внимание даже больше, чем платья и брюки. Очень длинные, спускающиеся ниже плеч, воздушные, благодаря изящному дизайну, и точно привлекающие внимание. Судя о всему – в следующем году акцент в украшениях сосредоточится на ушах

Браслеты с бахромой

[ + – ] Knwls на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram mrtomgoddard

Молодой бренд Knwls предвещает возвращение к романтичной моде "детей цветов": брюки клеш, блузки на шнуровке, банданы из шелковых платков и обилие бахромы. Браслеты также дополнили нитями бисера. Не факт, что такое украшение удобно в носке, но выглядит эффектно.

Возвращение в детство

[ + – ] Moschino на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram jeremyscott [ + – ] Moschino на Неделе моды, коллекция весна-лето 2022 Фото: Instagram jeremyscott

Бренд Moschino обратился к мотивам детства. На Неделе моды представили платья и костюмы строгих фасонов, но пошитые из тканей с детским принтом. И дополнил мишек, слонят и зайчиков массивными украшениями из пластика. Это не ново: пластиковые колье, серьги и браслеты постоянно мелькают на подиумах, но никогда они так прозрачно не намекали на детский сад.