П'ять екстравагантних прикрас з Тижня моди, які ми носитимемо у 2022 році

Дизайнери роблять ставку на ефектність та етнічний стиль

Наразі у світових столицях проходять Тижні моди, присвячені прийдешньому сезону весна-літо 2022, і деякі з речей прямо з подіуму вже потрапляють на вулиці. Так, співачка Дуа Ліпа вже показала сумочку Luar Ana, яка вперше була представлена на Тижні моди в Нью-Йорку. І пальто від дизайнера Рауля Лопеса.

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Але, крім одягу, на подіумах модних столиць представлені й аксесуари. І вже зараз стилісти рекомендують звернути увагу на масивні прикраси, які демонстрували моделі. Судячи з новин з подіумів, у наступному році будуть у тренді масивні і яскраві прикраси незвичайного дизайну. Також у трендах — етнічні мотиви, які, втім, ніколи не виходили з моди. Вони матимуть гарний вигляд з легкими сарафанами і особливо з джинсами-кльош, які знову повертаються до сонму ключових тенденцій. Про це пише Vogue.

Фокус зібрав топ-5 найефектніших прикрас на майбутній рік, які можна носити вже зараз.

Натуральне каміння

[ + – ] Gabriela Hearst на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram gabrielahearst

Бренд Gabriela Hearst показав на подіумі стримані і лаконічні наряди, доповнені кольє з практично необроблених натуральних каменів. Природну красу мінералів відтіняє тільки срібна застібка. А грубувата фактура підкреслює красу і крихкість власниці.

Дуже масивні сережки

[ + – ] Etro на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram Etro [ + – ] Etro на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram Etro

Бренд Etro показав весняно-літню колекцію на 2022 рік, яка зшита з легких стримувальних тканин з етнічними мотивами в східному стилі. І ці наряди на дефіле доповнювали масивні блискучі прикраси: браслети на передпліччі, кольє і сережки. Саме сережки і підкорили стилістів — скоріше за все в наступному році саме такими і будуть хизуватися модниці по всьому світу.

І дуже довгі сережки

[ + – ] Roland Mouret на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram Roland Mouret [ + – ] Roland Mouret на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram Roland Mouret

Бренд Roland Mouret представив на Тижні моди лаконічну колекцію спокійних відтінків, але прикраси привернули увагу навіть більше, ніж сукні та штани. Дуже довгі, спускаються нижче плечей, повітряні, завдяки витонченому дизайну, і точно привертають увагу. Судячи з усього — у наступному році акцент у прикрасах зосередиться на вухах

Браслети з бахромою

[ + – ] Knwls на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram mrtomgoddard

Молодий бренд Knwls віщує повернення до романтичної моди "дітей квітів": штани кльош, блузки на шнурівці, бандани з шовкових хусток і велика кількість бахроми. Браслети також доповнили нитками бісеру. Не факт, що така прикраса зручна в носінні, але виглядає ефектно.

Повернення в дитинство

[ + – ] Moschino на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram jeremyscott [ + – ] Moschino на Тижні моди, колекція весна-літо 2022 Фото: Instagram jeremyscott

Бренд Moschino звернувся до мотивів дитинства. На Тижні моди представили сукні та костюми строгих фасонів, але пошиті з тканин з дитячим принтом. І доповнив ведмедиків, слоненят та зайчиків масивними прикрасами з пластику. Це не нове: пластикові кольє, сережки та браслети постійно миготять на подіумах, але ніколи вони так прозоро не натякали на дитячий садок.