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Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс представили совместную коллекцию Fendi и Versace (видео)

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Фото: Instagram Versace | Кейт Мосс и Амбер Валетта на показе Versace by Fendi

На подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмбер Валетта, Кейт Мосс и другие звезды

Одни из самых известных брендов в мире моды: Versace и Fendi представили совместную коллекцию одежды на Неделе моды в Милане. Общий показ прошел в финале. Бренды представили коллекцию, названную Fendace, сообщает представитель бренда Versace в Instagram.

Решение о коллаборации "ветераны" моды приняли после сотрудничества Balenciaga и Gucci. И результат получился впечатляющим.

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Донателла Версаче и Ким Джонс на Неделе моды в Милане
Фото: Instagram Versace

"Это первый случай в истории моды. Два дизайнера ведут настоящий творческий диалог, основанный на уважении и дружбе. Мы поменялись ролями для создания этих двух коллекций. Это красота сплоченности", — уже заявила Донателла Версаче.

Сотрудничала Донателла с художественными руководителями Fendi Сильвией Вентурини Фенди и Кимом Джонсом.

Fendi, Versace, туфли, обувь, Fendace
Результат сотрудничества модных домов Fendi и Versace
Фото: Instagram Versace
Fendi, Versace, туфли, обувь, кроссовки, Fendace
Результат сотрудничества модных домов Fendi и Versace
Фото: Instagram Versace

Для коллаборации дизайнеры поменялись ролями и брендами. Джонс и Фенди представили свое виденье Дома Versace, а Донателла Версаче продемонстрировала свой взгляд на Fendi. Сам показ разделили на две части: Versace by Fendi и Fendi by Versace.

Fendi, Versace, сумки, Fendace
Результат сотрудничества модных домов Fendi и Versace
Фото: Instagram Versace
Fendi, Versace, сумки, Fendace
Результат сотрудничества модных домов Fendi и Versace
Фото: Instagram Versace

При работе над Versace by Fendi Сильвия Вентурини Фенди и Ким Джонс вдохновлялись самым ярким и знаковым периодом существования бренда – серединой и концом 1990-х. Они соединили культовую монограмму Fendi с головой Медузы Горгоны – главным символом модного дома, золотыми орнаментами, и не забыли про культовое платье с булавками, в котором когда-то блистала Лиз Херли.

Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace

Донателла Версаче переосмыслила монограмму Fendi и украсила ею платья в цвете "металлик", а также добавила ее в украшения и массивные пряжки.

Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ, наоми кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл на показе Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ, эмили ратаковски
Эмили Ратаковски на показе Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Джиджи Хадид в показе Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, неделя моды в милане, показ
Коллекция Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace

Представляли знаковую коллаборацию настоящие звезды модного мира. Среди них — Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Кейт Мосс, Эмили Ратаковски, Аня Рубик, Джиджи Хадид и другие.

Полный показ коллаборации Versace x Fendi

"Смена ролей означает свободу, веселье и дружбу", — заявили Ким Джонс и Донателла Версаче, когда вышли на подиум для финального поклона.