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Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс представили спільну колекцію Fendi та Versace (відео)

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Fendace, кейт мосс, Амбер Валетта, тиждень моди, тиждень моди в Мілані, колаборація Fendi та Versace
Фото: Instagram Versace | Кейт Мосс і Амбер Валетта на показі Versace by Fendi

На подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Джіджі Гадід, Ембер Валетта, Кейт Мосс та інші зірки

Одні з найвідоміших брендів у світі моди, Versace і Fendi представили спільну колекцію одягу на Тижні моди в Мілані. Загальний показ пройшов у фіналі. Бренди представили колекцію, названу Fendace, повідомляє представник бренду Versace в Instagram.

Рішення про колаборацію "ветерани" моди прийняли після співпраці Balenciaga та Gucci. І результат вийшов вражаючим.

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Донателла Версаче та Кім Джонс на Тижні моди в Мілані
Фото: Instagram Versace

"Це перший випадок в історії моди. Два дизайнери ведуть справжній творчий діалог, заснований на повазі та дружбі. Ми помінялися ролями для створення цих двох колекцій. Це краса згуртованості", — вже заявила Донателла Версаче.

Співпрацювала Донателла з художніми керівниками Fendi Сільвією Вентуріні Фенді та Кімом Джонсом.

Fendi, Versace, туфлі, взуття, Fendace
Результат співпраці модних будинків Fendi та Versace
Фото: Instagram Versace
Fendi, Versace, туфлі, взуття, кросівки, Fendace
Результат співпраці модних будинків Fendi та Versace
Фото: Instagram Versace

Для колаборації дизайнери помінялися ролями та брендами. Джонс і Фенді представили своє бачення Будинку Versace, а Донателла Версаче продемонструвала свій погляд на Fendi. Сам показ розділили на дві частини: Versace by Fendi та Fendi by Versace.

Fendi, Versace, сумки, Fendace
Результат співпраці модних будинків Fendi і Versace
Фото: Instagram Versace
Fendi, Versace, сумки, Fendace
Результат співпраці модних будинків Fendi і Versace
Фото: Instagram Versace

При роботі над Versace by Fendi Сільвія Вентуріні Фенді та Кім Джонс надихалися найяскравішим і знаковим періодом існування бренду — серединою та кінцем 1990-х. Вони з'єднали культову монограму Fendi з головою Медузи Горгони — головним символом модного будинку, золотими орнаментами, і не забули про культову сукню зі шпильками, в якій колись сяяла Ліз Герлі.

Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Versace by Fendi
Фото: Instagram Versace

Донателла Версаче переосмислила монограму Fendi та прикрасила нею сукні в кольорі "металік", а також додала її в прикраси та масивні пряжки.

Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ, Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл на показі Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ, Емілі Емілі Ратажковскі
Емілі Ратаковскі на показі Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Джіджі Гадід у показі Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace
Fendace, Fendi, Versace, тиждень моди в Мілані, показ
Колекція Fendi by Versace
Фото: Instagram Versace

Представляли знакову колаборацію справжні зірки модного світу. Серед них — Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетта, Кейт Мосс, Емілі Ратаковскі, Аня Рубік, Джіджі Гадід і інші.

Повний показ колаборації Versace x Fendi

"Зміна ролей означає свободу, веселощі та дружбу", — заявили Кім Джонс і Донателла Версаче, коли вийшли на подіум для фінального поклону.