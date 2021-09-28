Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс представили спільну колекцію Fendi та Versace (відео)

На подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Джіджі Гадід, Ембер Валетта, Кейт Мосс та інші зірки

Одні з найвідоміших брендів у світі моди, Versace і Fendi представили спільну колекцію одягу на Тижні моди в Мілані. Загальний показ пройшов у фіналі. Бренди представили колекцію, названу Fendace, повідомляє представник бренду Versace в Instagram.

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Рішення про колаборацію "ветерани" моди прийняли після співпраці Balenciaga та Gucci. І результат вийшов вражаючим.

[ + – ] Донателла Версаче та Кім Джонс на Тижні моди в Мілані Фото: Instagram Versace

"Це перший випадок в історії моди. Два дизайнери ведуть справжній творчий діалог, заснований на повазі та дружбі. Ми помінялися ролями для створення цих двох колекцій. Це краса згуртованості", — вже заявила Донателла Версаче.

Співпрацювала Донателла з художніми керівниками Fendi Сільвією Вентуріні Фенді та Кімом Джонсом.

[ + – ] Результат співпраці модних будинків Fendi та Versace Фото: Instagram Versace [ + – ] Результат співпраці модних будинків Fendi та Versace Фото: Instagram Versace

Для колаборації дизайнери помінялися ролями та брендами. Джонс і Фенді представили своє бачення Будинку Versace, а Донателла Версаче продемонструвала свій погляд на Fendi. Сам показ розділили на дві частини: Versace by Fendi та Fendi by Versace.

[ + – ] Результат співпраці модних будинків Fendi і Versace Фото: Instagram Versace [ + – ] Результат співпраці модних будинків Fendi і Versace Фото: Instagram Versace

При роботі над Versace by Fendi Сільвія Вентуріні Фенді та Кім Джонс надихалися найяскравішим і знаковим періодом існування бренду — серединою та кінцем 1990-х. Вони з'єднали культову монограму Fendi з головою Медузи Горгони — головним символом модного будинку, золотими орнаментами, і не забули про культову сукню зі шпильками, в якій колись сяяла Ліз Герлі.

[ + – ] Колекція Versace by Fendi Фото: Instagram Versace [ + – ] Колекція Versace by Fendi Фото: Instagram Versace

[ + – ] Колекція Versace by Fendi Фото: Instagram Versace [ + – ] Колекція Versace by Fendi Фото: Instagram Versace

[ + – ] Колекція Versace by Fendi Фото: Instagram Versace [ + – ] Колекція Versace by Fendi Фото: Instagram Versace

Донателла Версаче переосмислила монограму Fendi та прикрасила нею сукні в кольорі "металік", а також додала її в прикраси та масивні пряжки.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Fendi by Versace Фото: Instagram Versace [ + – ] Колекція Fendi by Versace Фото: Instagram Versace

[ + – ] Емілі Ратаковскі на показі Fendi by Versace Фото: Instagram Versace [ + – ] Колекція Fendi by Versace Фото: Instagram Versace

[ + – ] Джіджі Гадід у показі Fendi by Versace Фото: Instagram Versace [ + – ] Колекція Fendi by Versace Фото: Instagram Versace

Представляли знакову колаборацію справжні зірки модного світу. Серед них — Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетта, Кейт Мосс, Емілі Ратаковскі, Аня Рубік, Джіджі Гадід і інші.

[ + – ] Повний показ колаборації Versace x Fendi

"Зміна ролей означає свободу, веселощі та дружбу", — заявили Кім Джонс і Донателла Версаче, коли вийшли на подіум для фінального поклону.