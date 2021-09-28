"Уши Бэмби" и ягодицы напоказ: чем удивила публику новая коллекция Burberry

С помощью необычного грима моделей Рикардо Тиши хотел передать девушкам те же эмоции, которые животные транслируют через уши.

Креативный директор модного дома Burberry Рикардо Тиши представил новую коллекцию весна-лето 2022, посвященную матери дизайнера, умершей в конца августа на 94-м году жизни, пишет Vogue.

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Среди прочего, особенностью коллекции, которая получилась весьма неоднозначной, стал грим моделей, многие из которых вышли на подиум с обвисшими большими накладными ушами. В Сети пользователи колебались во мнениях: это уши эльфов или свиней.

[ + – ] Образ моделей вызвал активное обсуждение Фото: Скриншот

Сам же Тиши объяснил это следующим образом:

"Мы рождены от животных. У нас есть животный инстинкт, который очень нервничает, когда мы чувствуем счастье, депрессию или грусть", – отметил дизайнер, говоря, что хотел придать манекенщицам такое же эмоциональное выражение, которое животные передают через уши. Их, кстати, он назвал "ушами Бэмби".

[ + – ] Видеопоказ коллекции Burberry

В фильме-показе, опубликованном на You-Tube-канале модного дома, модели проходили по комнатам, которые олицетворяли природные элементы Тиши в Burberry: ветер, звуки, сияние.

Камера, которая показывала идущих в тренчах моделей, затем демонстрировала вид сзади, и зрители видели обрезанные плащи, обнажающие ягодицы девушек в нижнем белье. Таким образом Тиши показал миру, что пост-изоляционный инстинкт сексуальности по-прежнему актуален для модного дома.

"Из-за того, как женщинам приходилось сражаться, в них проявлялась большая мужественность. Теперь мне кажется, что женщины снова становятся сексуальными. Секс – это выражение, язык, который очень силен. И эта коллекция очень уверенная", – подчеркнул дизайнер.

Что же касается коллекции, то автор и дальше экспериментирует с классическим тренчкотом Burberry. Помимо уже упомянутых плащей-"фартуков", Тиши предлагает плащи со множеством вырезов и разрезов, объемными рукавами или вовсе без них, с широкими лацканами и деком из цепочек. В коллекции также есть топы из трикотажа с акцентом на грудь, легинсы в рубчик, платья с длинной бахромой и комбинезоны в кристаллах. Образы дополнили широкие чокеры в тон плащам и фигурные бейсболки.

Ранее мы писали о том, что Versace и Fendi представили совместную коллекцию одежды на Неделе моды в Милане, а на подиум вышли Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмбер Валетта и другие известные модели.