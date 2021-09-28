"Вуха Бембі" і сідниці напоказ: чим здивувала публіку нова колекція Burberry

За допомогою незвичайного гриму моделей Рікардо Тіші хотів передати дівчатам ті ж емоції, які тварини транслюють через вуха.

Креативний директор модного будинку Burberry Рікардо Тіші представив нову колекцію весна-літо 2022, присвячену матері дизайнера, яка померла в кінця серпня на 94-му році життя, пише Vogue.

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Серед іншого, особливістю колекції, яка вийшла досить неоднозначною, став грим моделей, багато з яких вийшли на подіум з обвислими великими накладними вухами. У мережі користувачі коливалися в думках: це вуха ельфів чи свиней.

[ + – ] Образ моделей викликав активне обговорення Фото: Скриншот

Сам же Тіші пояснив це так:

"Ми народжені від тварин. У нас є тваринний інстинкт, який дуже нервує, коли ми відчуваємо щастя, депресію або смуток", — зазначив дизайнер, кажучи, що хотів надати манекенницям такого ж емоційного виразу, який тварини передають через вуха. Їх, до речі, він назвав "вухами Бембі".

[ + – ] Відеопоказ колекції Burberry

У фільмі-показі, опублікованому на You-Tube-каналі модного будинку, моделі проходили по кімнатах, які уособлювали природні елементи Тіші в Burberry: вітер, звуки, сяйво.

Камера показувала моделей, які йдуть у тренчах, потім демонструвала вид ззаду, і глядачі бачили обрізані плащі, що оголюють сідниці дівчат у спідній білизні. Таким чином Тіші показав світу, що пост-ізоляційний інстинкт сексуальності як і раніше актуальний для модного будинку.

"Через те, як жінкам доводилося битися, у них проявлялася велика мужність. Тепер мені здається, що жінки знову стають сексуальними. Секс — це вираз, мова, яка дужа сильна. І ця колекція дуже впевнена", — підкреслив дизайнер.

Що ж стосується колекції, то автор і далі експериментує з класичним тренчкотом Burberry. Крім уже згаданих плащів-"фартухів", Тіші пропонує плащі з безліччю вирізів і розрізів, об'ємними рукавами або зовсім без них, з широкими лацканами і деком з ланцюжків. У колекції також є топи з трикотажу з акцентом на груди, легінси в рубчик, сукні з довгою бахромою і комбінезони в кристалах. Образи доповнили широкі чокери в тон плащів і фігурні бейсболки.

Раніше ми писали про те, що Versace і Fendi представили спільну колекцію одягу на Тижні моди в Мілані, а на подіум вийшли Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Амбер Валета та інші відомі моделі.