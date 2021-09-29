Огромное лицо тонущей девушки появилось из-под воды в Испании (видео)

Скульптура была установлена без предупреждения местных жителей, и на следующее утро немало людей по-настоящему испугались, увидев в мутной воде лицо человека.

Пугающе реалистическое лицо тонущей молодой девушки появилось в темных водах реки Нервион в Бильбао (Испания), напугав местных жителей, передает Reuters.

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Автором скульптуры является мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско, назвавший ее "Бихар", что на бакском языке означает "завтра". Он создал ее для кампании BBK Foundation — благотворительного подразделения испанского кредитора Kutxabank, цель которой – дать понять людям, что их действия "могут потопить нас или удержать на плаву".

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По мере того, как приливы и отливы нарастают и опускаются, фигура из стекловолокна весом 120 кг уходит под воду, а затем появляется снова каждый день. В ВВК объяснили, что такой своего рода перфоманс как нельзя лучше отражает то, что может произойти, если человечество и дальше продолжит делать ставку на неустойчивые модели, например такие, которые способствуют изменению климата.

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Скульптуру установили на прошлой неделе, доставив ее на лодке и спустив в реку в центре города глубокой ночью, пока горожане спали. Поэтому, увидев утром лицо тонущего человека в воде, многие люди были потрясены, поскольку никто их о новом арт-объекте не предупредил.

"Сначала это вызывало у меня стресс, когда большая часть лица была над водой, но теперь мне грустно", "Она даже не выглядит обеспокоенной, она как будто позволяет себе утонуть", – поделились местные жители с журналистами своими впечатлениями.

"Бихар" – вторая работа Ороско в Бильбао. Два года назад в городском парке появилось первое произведение художника – статуя одинокой старой женщины в натуральную величину и выполненной невероятно реалистично, сидящей в парке на лавочке, которая называлась "Одинокая соледад". Она была призвана обратить внимание на проблемы пожилых людей, вынужденных жить в изоляции.

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