Величезне обличчя дівчини-потопельниці з'явилося з-під води в Іспанії (відео)

Скульптура була встановлена без попередження місцевих жителів, і на наступний ранок чимало людей по-справжньому злякалися, побачивши в каламутній воді обличчя людини.

Страшне реалістичне обличчя молодої дівчини-потопельниці з'явилося в темних водах річки Нервіон у Більбао (Іспанія), налякавши місцевих жителів, передає Reuters.

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Автором скульптури є мексиканський художник-гіперреаліст Рубен Ороско, який назвав її "Біхар", що з бакської мови означає "завтра". Він створив її для кампанії BBK Foundation — благодійного підрозділу іспанського кредитора Kutxabank, мета якої — дати зрозуміти людям, що їхні дії "можуть потопити нас або утримати на плаву".

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У міру того, як припливи і відливи наростають та опускаються, фігура зі скловолокна вагою 120 кг йде під воду, а потім з'являється знову щодня. У ВВК пояснили, що такий свого роду перфоманс якнайкраще відображає те, що може статися, якщо людство і далі продовжить робити ставку на нестійкі моделі, наприклад такі, які сприяють зміні клімату.

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Скульптуру встановили минулого тижня, доставивши її на човні та спустивши в річку в центрі міста пізно вночі, поки містяни спали. Тому, побачивши вранці обличчя людини-потопельниці у воді, більшість людей були вражені, оскільки ніхто їх про новий арт-об'єкт не попередив.

"Спочатку це викликало у мене стрес, коли велика частина обличчя була над водою, але тепер мені сумно", "Вона навіть не виглядає стурбованою, вона ніби дозволяє собі потонути", — поділилися місцеві жителі із журналістами своїми враженнями.

"Біхар" — друга робота Ороско в Більбао. Два роки тому в міському парку з'явився перший твір художника — статуя самотньої старої жінки в натуральну величину і виконану неймовірно реалістично, яка сидить в парку на лавці, котра називалася "Самотня Соледад". Вона була покликана звернути увагу на проблеми літніх людей, змушених жити в ізоляції.

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