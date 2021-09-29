Модные тренды осени 2021. Три варианта актуального маникюра на октябрь

Стилисты выделили три главных тренда в маникюре, которые будут актуальными в октябре 2021.

На пороге октябрь, а это значит, что второй месяц осени непременно принесет свои модные фишки, и их стоит учитывать при подборе гардероба на месяц, который холоднее сентября, но теплее ноября. Мы же поговорим сегодня о том, что сделает любой образ завершенным – маникюре. Фокус выделил три основных тренда второго месяца осени.

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Маникюр цвета хаки

В октябре одним из самых популярных обещает стать маникюр цвета хаки. Это болотный тон цветовой палитры, который, тем не менее, эффектно смотрится на ногтях. Однако прежде, чем отправиться к мастеру ногтевого сервиса и заказать ему маникюр в этих тонах, следует помнить, что хаки – довольно темный цвет, потому необходимо учитывать форму и длину ногтей. Он станет отличным решением для коротких и плоских ногтей, поскольку хаки сделает их визуально длиннее и уже. На длинных же ногтях он будет выглядеть иначе, а потому следует уменьшить количество декора, а также уделить внимание форме ногтевых пластин, чтобы в конечном итоге маникюр не смотрелся агрессивно.

Итого, чем короче ноготь, тем темнее цвет нужно выбирать. На длинных ногтях цвет должен быть несколько мягче.

Бордовый маникюр – тренд октября 2021

Бордовый маникюр – это классика на все времена. Он не только выглядит дорого и благородно, но и придает образу в холодные промозглые осенние дни теплоту. Он подойдет как для повседневных образов, для делового стиля, а также для выхода в свет вечером и появления на торжественных мероприятиях.

Такой маникюр одинаково красиво смотрится и на длинных ногтях миндалевидной формы и на маленьких ногтях.

В тренде дизайн бордового маникюра в сочетании со светлыми оттенками, градиентом, матовое покрытие. Темный цвет бордо хорошо оттенит дополнение в виде фольги (дизайн, который называется "битое стекло"), контрастный белый цвет одном из ногтей, а также серебристый и золотистый декор, блестки, рисунки, камифубуки и другое.

Не исключен в этом сезоне и декор модными средствами – стразами, камушками, кристаллами или бусинками. Главное – не переборщить и вместо красивого маникюра не создать аляповатое что-то.

Нюдовый маникюр октября 2021

Нюдовый маникюр никогда не выходит из моды, и октябрь 2021 не стал исключением. Такой маникюр прекрасно подойдет девушкам и женщинам любого возраста и профессии, поскольку он одинаково хорошо смотрится на любой длине ногтей и на любой их форме.

Маникюр в пастельных тонах можно носить как на работу, так и делать его для вечерних мероприятий.

Среди трендов этого сезона – нюдовый маникюр с градиентным цветовым переходом, с однотонными камифубуки, создающим на ногтях эффект чешуи, минималистическими графическими рисунками контрастного цвета, блестками, декором фольгой, "вязанным" дизайном, трафаретными рисунками и тому подобное.

Прежде, чем отправиться на маникюр, выберите наиболее подходящий день для визита к мастеру. В этом поможет лунный календарь:

Наиболее удачные дни для маникюра – 10-15.

Неплохие промежутки времени – 1-9, 19, 29-31.

Нейтральное положение – 16-18, 21-22.

Не самые подходящие дни – 20, 23-28.

День, когда маникюр противопоказан, – 6.

Ранее мы рассказывали о том, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе этой осенью, чтобы выглядеть так же стильно, как Меган Маркл.