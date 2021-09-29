Модні тренди осені 2021. Три варіанти актуального манікюру на жовтень

Стилісти виділили три головні тренди в манікюрі, які будуть актуальними в жовтні 2021.

На порозі жовтень, а це значить, що другий місяць осені неодмінно принесе свої модні фішки, і їх варто враховувати при підборі гардеробу на місяць, який холодніший за вересень, але тепліший за листопад. Ми ж поговоримо сьогодні про те, що зробить будь-який образ завершеним, — манікюр. Фокус виділив три основні тренди другого місяця осені.

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Манікюр кольору хакі

У жовтні одним із найпопулярніших обіцяє стати манікюр кольору хакі. Це болотний тон кольорової палітри, який, тим не менш, має ефектний вигляд на нігтях. Однак перш, ніж відправитися до майстра нігтьового сервісу та замовити йому манікюр у цих тонах, слід пам'ятати, що хакі — досить темний колір, тому необхідно враховувати форму та довжину нігтів. Він стане відмінним рішенням для коротких і плоских нігтів, оскільки хакі зробить їх візуально довшими та вужчими. На довгих же нігтях він матиме інший вигляд, а тому слід зменшити кількість декору, а також приділити увагу формі нігтьових пластин, щоб у підсумку манікюр не мав агресивний вигляд.

Тож чим коротший ніготь, тим темніший колір потрібно вибирати. На довгих нігтях колір повинен бути дещо м'якшим.

Бордовий манікюр — тренд жовтня 2021

Бордовий манікюр — це класика на всі часи. Він не тільки має дорогий і благородний вигляд, але й додає образу в холодні вогкі осінні дні теплоту. Він підійде як для повсякденних образів, для ділового стилю, а також для виходу в світ увечері і появи на урочистих заходах.

Такий манікюр має однаково красивий вигляд і на довгих нігтях мигдалеподібної форми, і на маленьких нігтях.

У тренді дизайн бордового манікюру в поєднанні зі світлими відтінками, градієнтом, матове покриття. Темний колір бордо добре відтіняє доповнення у вигляді фольги (дизайн, який називається "бите скло"), контрастний білий колір одного з нігтів, а також сріблястий і золотистий декор, блискітки, малюнки, каміфубукі й інше.

Не виняток у цьому сезоні й декор модними засобами — стразами, камінчиками, кристалами або намистинками. Головне — не переборщити та замість красивого манікюру не створити щось недоладне.

Нюдовий манікюр жовтня 2021

Нюдовий манікюр ніколи не виходить із моди, і жовтень 2021 не став винятком. Такий манікюр прекрасно пасуватиме дівчатам і жінкам будь-якого віку та професії, оскільки він має однаково хороший вигляд на будь-якій довжині нігтів і на будь-який їхній формі.

Манікюр у пастельних тонах можна носити як на роботу, так і робити його для вечірніх заходів.

Серед трендів цього сезону — нюдовий манікюр із градієнтним колірним переходом, з однотонними каміфубукі, що створює на нігтях ефект луски, мінімалістичними графічними малюнками контрастного кольору, блискітками, декором фольгою, "в'язаним" дизайном, трафаретними малюнками тощо.

Перш, ніж відправитися на манікюр, виберіть найбільш підходящий день для візиту до майстра. У цьому допоможе місячний календар:

Найбільш вдалі дні для манікюру — 10-15.

Непогані проміжки часу — 1-9, 19, 29-31.

Нейтральне положення — 16-18, 21-22.

Не дуже підходящі дні — 20, 23-28.

День, коли манікюр протипоказаний, — 6.

Раніше ми розповідали про те, які речі обов'язково повинні бути в гардеробі цієї осені, щоб мати такий само стильний вигляд, як Меган Маркл.