Два диких кабана ограбили певицу Шакиру в Испании

Инцидент произошел, когда рядом с певицей был ее 8-летний сын Милан.

44-летняя колумбийская певица Шакира стала жертвой необычного ограбления, которое произошло, когда она гуляла с 8-летний сыном Миланом в одном из парков Барселоны, пишет Daily Star.

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Во время променада к ней подбежали два кабана, вырвав из рук сумочку, в которой был мобильный телефон артистки, и умчались с ней в лес. Позже ей удалось найти украденное, и в сториз своего Instagram она показала запачканную в грязи сумочку.

[ + – ] В сториз Instagram певица показала, что кабаны сделали с ее сумкой Фото: Скриншот

"Посмотрите, во что два кабана, которые напали на меня в парке, превратили мою сумку", – говорит она, попросив сына подтвердить ее слова. Ни певица, ни ее ребенок в результате инцидента не пострадали.

Артистка, настоящее имя которой Изабель Мебарак Риполл, в настоящее время посещает судебные заседания, поскольку ее обвиняют в налоговом мошенничестве.

В июле испанский судья постановил, что имеются "достаточные доказательства", чтобы судить ее за уклонение от уплаты налогов в течение 2012 и 2014 годов на сумму более 14,5 млн евро. Всего представлено шесть эпизодов. Если вину артистки докажут, ей грозит штраф в 20 млн евро или тюремное заключение сроком на два года. Впервые перед судом за отмывание денег в офшорных зонах она предстала в 2019 году.

В свою очередь знаменитость уверяет, что не сделала ничего плохого. По ее словам, она была в курсе своих налогов, полностью сотрудничала со следствием и не имела непогашенных долгов перед налоговыми органами.

Шакира воспитывает двоих сыновей, 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу, рожденных от футболиста Жерара Пике, с которым познакомилась в 2010 году на съемках клипа к песне Waka Waka. Через год пара подтвердила слухи о романе. Они до сих пор в гражданском браке и пока не спешат под венец.

[ + – ] Шакира с сыновьями Сашей и Миланом

Напомним, в Германии дикие кабаны украли сумку у отдыхающего на реке мужчины. Погнавшись за ними абсолютно голым, он попал на камеру местной жительницы, и его фото разлетелось по Сети. Через некоторое время его увековечили в виде пластиковой игрушки.