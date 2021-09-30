Два диких кабани пограбували співачку Шакіру в Іспанії

Інцидент стався, коли поруч зі співачкою був її 8-річний син Мілан.

44-річна колумбійська співачка Шакіра стала жертвою незвичайного пограбування, яке відбулося, коли вона гуляла з 8-річним сином Міланом в одному з парків Барселони, пише Daily Star.

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Під час променаду до неї підбігли два кабани, вирвавши з рук сумочку, у якій був мобільний телефон артистки, і помчали з нею в ліс. Пізніше їй вдалося знайти вкрадене і в сторіз свого Instagram вона показала забруднену сумочку.

[ + – ] У сторіз Instagram співачка показала, що кабани зробили з її сумкою Фото: Скриншот

"Подивіться, у що два кабани, які напали на мене в парку, перетворили мою сумку", — говорить вона, попросивши сина підтвердити її слова. Ні співачка, ні її дитина в результаті інциденту не постраждали.

Артистка, справжнє ім'я якої Ісабель Мебарак Ріполл, наразі відвідує судові засідання, оскільки її звинувачують у податковому шахрайстві.

У липні іспанський суддя постановив, що є "достатні докази", щоб судити її за ухилення від сплати податків протягом 2012 і 2014 років на суму понад 14,5 млн євро. Усього представлено шість епізодів. Якщо провину артистки доведуть, їй загрожує штраф у 20 млн євро або тюремне ув'язнення терміном на два роки. Уперше перед судом за відмивання грошей в офшорних зонах вона постала у 2019 році.

У свою чергу знаменитість запевняє, що не зробила нічого поганого. За її словами, вона була в курсі своїх податків, повністю співпрацювала зі слідством і не мала непогашених боргів перед податковими органами.

Шакіра виховує двох синів, 8-річного Мілана і 6-річного Сашу, народжених від футболіста Жерара Піке, з яким познайомилася у 2010 році на зйомках кліпу до пісні Waka Waka. Через рік пара підтвердила чутки про роман. Вони досі в цивільному шлюбі і поки не поспішають під вінець.

[ + – ] Шакіра із синами Сашею та Міланом

Нагадаємо, у Німеччині дикі кабани вкрали сумку у відпочивальника на річці. Погнавшись за ними абсолютно голим, він потрапив в об'єктив місцевої жительки, і його фото розлетілося по мережі. Через деякий час його увічнили у вигляді пластикової іграшки.