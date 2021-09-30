Кейт Миддлтон поразила поклонников снимком с огромным тарантулом в руках

Тарантул Шарлотта привлек внимание герцогини Кэтрин, которая является мамой 6-летней принцессы с таким же именем.

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем, принцем Уильямом, побывали накануне в Северной Ирландии, где, по дороге в Дерри-Лондондерри в кампус Маги Ольстерского университета для встречи со студентами-медиками, заехали в контактный зоопарк при учебном заведении.

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Там среди прочих обитателей Кейт Миддлтон заинтересовал тарантул по имени Шарлотта, поскольку точно так же зовут 6-летнюю дочь герцогов Кембриджских. Жена наследника престола смело взяла паука в руки и с любопытством разглядывала его.

[ + – ] Пока Кейт рассматривала паука, ее супруг стоял подальше

А вот принц Уильям, в свою очередь, подержал в руках змею, отметив, что его 8-летний сын, принц Джордж будет расстроен, что это был не он. Мальчик любит природу и растет очень смелым, не боясь брать в руки животных.

[ + – ] Принц Уильям подержал в руках змею Фото: Getty Images

Снимок герцогини с пауком разместили в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в соцсетях. Некоторые отметили реакцию принца Уильяма на смелость супруги.

"Лицо герцога говорит само за себя. Кроме того, похоже, что он стоит очень далеко…", – написали в комментариях. Также пользователи вспомнили и о любви принцессы Шарлотты к этим созданиям.

"Я совсем не фанат пауков, но все мы знаем одну принцессу. Идеальное имя для паука", "Я уверен, что принцессе Шарлотте будет приятно узнать, что есть тарантул с ее именем, и увидеть фотографии, на которых мать держит ее! Она любит пауков", "Герцогиня чертовски храбрее меня! Но такая классно, что паука зовут Шарлотта!", "Как мило, что тарантула зовут Шарлотта, а любимые животные принцессы Шарлотты – пауки", – отмечают под публикацией.

Как известно, в прошлом году все трое детей Уильяма и Кейт рассказали натуралисту и телеведущему сэру Дэвиду Аттенборо о том, каких животных любят.

"Привет, Дэвид Аттенборо. Я люблю пауков. Вам тоже нравятся пауки?", – поинтересовалась Шарлотта.

[ + – ] Принцесса Шарлотта еще год назад рассказывала, что любит пауков

Напомним, на встречу со студентами Кейт приехала в элегантном фиолетовом костюме, который очень популярен в этом сезоне.