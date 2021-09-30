Кейт Міддлтон вразила шанувальників знімком із величезним тарантулом у руках

Тарантул Шарлотта привернув увагу герцогині Кетрін, яка є мамою 6-річної принцеси з таким же ім'ям.

Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком, принцом Вільямом, побували напередодні в Північній Ірландії, де, дорогою у Деррі-Лондондеррі в кампус Маги Ольстерського університету для зустрічі зі студентами-медиками, заїхали в контактний зоопарк при навчальному закладі.

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Там, серед інших мешканців, Кейт Міддлтон зацікавив тарантул на ім'я Шарлотта, оскільки точно так само звати 6-річну дочку герцогів Кембриджських. Дружина спадкоємця престолу сміливо взяла павука в руки і з цікавістю розглядала його.

[ + – ] Поки Кейт розглядала павука, її чоловік стояв подалі

А ось принц Вільям, зі свого боку, потримав у руках змію, зазначивши, що його 8-річний син, принц Джордж буде засмучений, що це був не він. Хлопчик любить природу і росте дуже сміливим, не боячись брати в руки тварин.

[ + – ] Принц Вільям потримав у руках змію Фото: Getty Images

Знімок герцогині з павуком розмістили в офіційному акаунті Кенсингтонського палацу в соцмережах. Деякі помітили реакцію принца Вільяма на сміливість дружини.

"Обличчя герцога говорить саме за себе. Крім того, схоже, що він стоїть дуже далеко..." — написали в коментарях. Також користувачі згадали і про любов принцеси Шарлотти до цих створінь.

"Я зовсім не фанат павуків, але всі ми знаємо одну принцесу. Ідеальне ім'я для павука", "Я впевнений, що принцесі Шарлотті буде приємно дізнатися, що є тарантул з її ім'ям, і побачити фото, на яких мати тримає його! Вона любить павуків", "Герцогиня збіса хоробріша, ніж я! Але так класно, що павука звати Шарлотта!", "Як мило, що тарантула звати Шарлотта, а улюблені тварини принцеси Шарлотти — павуки", — зазначають під публікацією.

Як відомо, в минулому році всі троє дітей Вільяма і Кейт розповіли натуралісту і телеведучому серу Девіду Аттенборо про те, яких тварин люблять.

"Привіт, Девід Аттенборо. Я люблю павуків. Вам теж подобаються павуки?" — поцікавилася Шарлотта.

[ + – ] Принцеса Шарлотта ще рік тому розповідала, що любить павуків

Нагадаємо, на зустріч зі студентами Кейт приїхала в елегантному фіолетовому костюмі, який дуже популярний в цьому сезоні.