Шуба "тедди", дождевик и резиновые сапоги. Главные тренды осени 2021

Осень в разгаре и следует проверить свой гардероб на предмет самых необходимых вещей

Осенью погода обычно изменчивая и составить гардероб из однотипных вещей – невозможно. Но есть единицы одежды, при наличии которых можно не беспокоиться о превратностях погоды и быть к ним готовым.

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Фокус собрал Топ-8 вещей, которые нужно иметь в своем шкафу, чтобы осенью 2021 выглядеть стильно, не мерзнуть и учитывать модные тренды.

1. Дождевик

[ + – ] Дождевик - модный, а не только для рыбака Фото: Instagram Harrods

Дождевик долго считался обязательным для охотников и рыбаков, но оказалось, что он удачно вписывается в городские пейзажи, особенно если он стильный и неординарный. А инфлюэнсеры, которые часто посещают Недели моды в дождливую погоду именно в дождевиках, добавили популярности этой единице одежды. Дождевик комфортен и помогает сохранять одежду сухой во время прогулок по осенним улицам.

2. Тренч

[ + – ] Тренч - обязателен в осеннем гардеробе Фото: Instagram Harrods

Если дождевик все же кажется слишком радикальным решением, то стоит обзавестись тренчем. Этот предмет гардероба перекочевал в модные гардеробы прямиком из военного обмундирования. Подтверждает это и полное название тренча: тренчкот (trenchcoat): где trench – траншея, а coat – пальто. Благодарить за это стоит британского мануфактурщика Т. Берберри, который изобрел габардин. Эта хлопчатобумажная ткань отличается водонепроницаемостью и способностью "дышать", а значит обеспечивать максимальный комфорт.

В этом сезоне актуальны не только классические тренчи всех оттенков бежевого, но и ярких цветов: красные, синие, зеленые и цвета "металлик". Модели оверсайз очень актуальные – главное, чтобы тренч дополнял основной образ.

3. Кожаный жакет

[ + – ] Кожаный жакет - выбор инфлюэнсеров со всего мира Фото: Instagram chiaraferragni

В 1990-х кожаные пиджаки жакеты были весьма актуальны, потом они периодически возвращались в моду, но теперь за их реинкарнацию стоит благодарить Модный дом Prada. Это отличная альтернатива тренчу, или пальто. К тому же кожа придает нотку маскулинности любому образу. Хорошо кожаный пиджак будет смотреться с трикотажным платьем, а также с джинсами и легкими юбками. В моде классика: черные, или коричневые пиджаки, но можно стать смелей и обзавестись жакетом ярких цветов, которые сейчас на пике тенденций.

4. Короткий пуховик

[ + – ] Короткий пуховик - тренд осени 2021 Фото: WWD

Но если погода окончательно испортилась, то стоит обратить внимание на короткий пуховик. Длинные все же стоит приберечь для зимы, но короткая уютная куртка отлично согреет свою обладательницу. Носить их стоит с чем угодно – сейчас стилисты допускают любые сочетания. Но особенно хорошо короткие пуховики, — главный тренд сезона осень 2021, — смотрятся с джинсами и длинными платьями. В цветовой гамме модницы не ограничены, тем более, что осень 2021, по мнению директоров ведущих домов, просто обязана быть яркой.

5. Резиновые сапоги

[ + – ] Резиновые сапоги - не только для рыбаков и грибников Фото: Instagram Bottega Veneta

Еще один предмет гардероба, который долгое время считался не слишком элегантным и всецело принадлежал грибникам и охотникам. Но времена меняются, в Сети все больше снимков селебрити, которые позируют в элегантных ансамблях, дополненных резиновыми сапогами. И не только во время прогулок по пересеченной местности. Бренд Bottega Veneta предлагает яркие ботинки, которые уже успели стать главным трендом сезона, но и британские бренды, вроде Hunter не сдают позиций. А ведь именно их сапоги предпочитают Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи. Так что теперь резиновые сапоги заняли место в гардеробах большинства модниц. Сочетать их рекомендуют с джинсами или легкими платьями, а также с короткими пуховиками и модными тренчами, которые никогда не выходят из моды.

6. Плиссированная юбка

[ + – ] Плиссированная юбка - тренд осени 2021 Фото: Instagram Harrods

Еще один must have этого сезона – плиссированные юбки. Причем в трендах юбки короткие и длинные, так что лучше обзавестись сразу двумя. Такая единица одежды отлично сочетается с уютными свитерами грубой вязки, столь модными в этом сезоне жилетками и классическими белыми рубашками из хлопка.

7. Шубка "тедди"

[ + – ] Шубка "тедди" - тренд осени 2021 Фото: Instagram Harrods

Как результат того, что с подиумов постепенно уходят меховые пальто из натурального меха, их место уверенно занимают эко-шубы "тедди", названные так в честь культового плюшевого мишки. Главное достоинство этих шуб – их цветовое разнообразие. Ведь искусственный мех может быть любого цвета и выделять свою хозяйку в пасмурную погоду, когда осень постепенно перетекает в зиму. Шубки "тедди" охотно носит Дженнифер Лопес и многие другие знаменитости.

8. Платок-каре

[ + – ] Платок-каре - обязателен для осеннего гардероба Фото: Instagram Hermes

Этот аксессуар, по сути, никогда и не выходил из моды. Его поклонницей уже много лет является английская королева Елизавета, которая всегда, выезжая из Лондона осенью, облачается в удобную стеганую крутку и прикрывает прическу платком-каре. Платки-каре — это особый вид изделий из натурального шелка, которые имеют форму правильного квадрата. У многих современных модниц платки-каре ассоциируются с известным Домом моды Hermes, который производит этот культовый аксессуар с 1928 года. Широкое распространение платки получили в 1960-х, но актуальны и сейчас. Платки повязывают на шею и голову, используют, как топы и пояса, но осенью их стоит использовать традиционно – как королева Елизавета. Для теплой осени подойдет платок-каре из шелка, когда похолодает – стоит выбрать модель из тончайшей шерсти. Это идеальный аксессуар, который прекрасно впишется в любой гардероб и защитит от холода.