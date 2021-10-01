Шуба "тедді", дощовик і гумові чоботи. Головні тренди осені 2021

Осінь у розпалі, і варто перевірити свій гардероб на предмет найнеобхідніших речей

Восени погода зазвичай мінлива і скласти гардероб з однотипних речей — неможливо. Але є одиниці одягу, за наявності яких можна не турбуватися про мінливість погоди і бути до них готовим.

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Фокус зібрав Топ-8 речей, які потрібно мати у своїй шафі, щоб восени 2021 виглядати стильно, не мерзнути і враховувати модні тренди.

1. Дощовик

[ + – ] Дощовик — модний, а не тільки для рибалки Фото: Instagram Harrods

Дощовик довго вважався обов'язковим для мисливців та рибалок, але виявилося, що він вдало вписується в міські пейзажі, особливо якщо він стильний і неординарний. А інфлюенсери, які часто відвідують Тижні моди в дощову погоду саме в дощовиках, додали популярності цій одиниці одягу. Дощовик комфортний і допомагає зберігати одяг сухим під час прогулянок по осінніх вулицях.

2. Тренч

[ + – ] Тренч — обов'язковий в осінньому гардеробі Фото: Instagram Harrods

Якщо дощовик усе ж здається занадто радикальним рішенням, то варто обзавестися тренчем. Цей предмет гардеробу перекочував у модні гардероби прямо з військового обмундирування. Підтверджує це і повна назва тренча: тренчкот (trenchcoat): де trench — траншея, а coat — пальто. Дякувати за це треба британському мануфактурнику Т. Берберрі, який винайшов габардин. Ця бавовняна тканина відрізняється водонепроникністю і здатністю "дихати", а значить забезпечувати максимальний комфорт.

У цьому сезоні актуальні не тільки класичні тренчі всіх відтінків бежевого, а й яскравих кольорів: червоні, сині, зелені і кольору "металік". Моделі оверсайз дуже актуальні — головне, щоб тренч доповнював основний образ.

3. Шкіряний жакет

[ + – ] Шкіряний жакет — вибір інфлюенсерів з усього світу Фото: Instagram chiaraferragni

У 1990-х шкіряні піджаки жакети були дуже актуальні, потім вони періодично поверталися в моду, але тепер за їхню реінкарнацію треба дякувати Модному будинку Prada. Це відмінна альтернатива тренчам або пальтам. До того ж шкіра додає нотки маскулінності будь-якому образу. Добре шкіряний піджак виглядатиме з трикотажним платтям, а також з джинсами і легкими спідницями. У моді класика: чорні або коричневі піджаки, але можна стати сміливішим і обзавестися жакетом яскравих кольорів, які зараз на піку тенденцій.

4. Короткий пуховик

[ + – ] Короткий пуховик — тренд осені 2021 Фото: WWD

Але якщо погода остаточно зіпсувалася, то варто звернути увагу на короткий пуховик. Довгі все ж варто приберегти для зими, але коротка затишна куртка відмінно зігріє свою володарку. Носити їх варто з чим завгодно — зараз стилісти допускають будь-які поєднання. Але особливо добре короткі пуховики — головний тренд сезону осінь 2021 — виглядають з джинсами і довгими сукнями. У колірній гамі модниці не обмежені, тим більше, що осінь 2021, на думку директорів провідних будинків, просто зобов'язана бути яскравою.

5. Гумові чоботи

[ + – ] Гумові чоботи — не тільки для рибалок і грибників Фото: Instagram Bottega Veneta

Ще один предмет гардеробу, який довгий час вважався не дуже елегантним і повністю належав грибникам і мисливцям. Але часи змінюються, у мережі все більше знімків селебріті, які позують в елегантних ансамблях, доповнених гумовими чобітьми. І не тільки під час прогулянок по горбистій місцевості. Бренд Bottega Veneta пропонує яскраві черевики, які вже встигли стати головним трендом сезону, а й британські бренди, на зразок Hunter, не здають позицій. Адже саме їхні чоботи бажають Кейт Міддлтон та інші члени королівської сім'ї. Тому тепер гумові чоботи посіли місце в гардеробах більшості модниць. Поєднувати їх рекомендують з джинсами або легкими сукнями, а також з короткими пуховиками і модними тренчами, які ніколи не виходять з моди.

6. Плісирована спідниця

[ + – ] Плісирована спідниця — тренд осені 2021 Фото: Instagram Harrods

Ще один must have цього сезону — плісировані спідниці. Причому в трендах спідниці короткі та довгі, тому краще обзавестися відразу двома. Така одиниця одягу відмінно поєднується із затишними светрами грубої в'язки, настільки модними в цьому сезоні жилетами і класичними білими сорочками з бавовни.

7. Шубка "тедді"

[ + – ] Шубка "тедді" — тренд осені 2021 Фото: Instagram Harrods

Як результат того, що з подіумів поступово відходять хутряні пальта з натурального хутра, їхнє місце впевнено посідають екошуби "тедді", названі так на честь культового плюшевого ведмедика. Головна перевага цих шуб — їхня колірна розмаїтість. Адже штучне хутро може бути будь-якого кольору і виділяти свою господиню в похмуру погоду, коли осінь поступово перетікає в зиму. Шубки "тедді" охоче носить Дженніфер Лопес та багато інших знаменитостей.

8. Хустка-каре

[ + – ] Хустка-каре — обов'язкова для осіннього гардеробу Фото: Instagram Hermes

Цей аксесуар, по суті, ніколи і не виходив з моди. Його прихильницею вже багато років є англійська королева Єлизавета, яка завжди, виїжджаючи з Лондона восени, одягається в зручну стьобану куртку і прикриває зачіску хусткою-каре. Хустки-каре — це особливий вид виробів з натурального шовку, які мають форму правильного квадрата. У багатьох сучасних модниць хустки-каре асоціюються з відомим Будинком моди Hermes, який виробляє цей культовий аксесуар з 1928 року. Широке поширення хустки отримали в 1960-х, але актуальні і зараз. Хустки зав'язують на шию і голову, використовують, як топи і пояси, але восени їх варто використовувати традиційно — як королева Єлизавета. Для теплої осені підійде хустка-каре з шовку, коли похолодає — варто обрати модель з найтоншої вовни. Це ідеальний аксесуар, який прекрасно впишеться в будь-який гардероб і захистить від холоду.