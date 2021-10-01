Шуба "тедді", дощовик і гумові чоботи. Головні тренди осені 2021
Осінь у розпалі, і варто перевірити свій гардероб на предмет найнеобхідніших речей
Восени погода зазвичай мінлива і скласти гардероб з однотипних речей — неможливо. Але є одиниці одягу, за наявності яких можна не турбуватися про мінливість погоди і бути до них готовим.
Фокус зібрав Топ-8 речей, які потрібно мати у своїй шафі, щоб восени 2021 виглядати стильно, не мерзнути і враховувати модні тренди.
1. Дощовик
Дощовик довго вважався обов'язковим для мисливців та рибалок, але виявилося, що він вдало вписується в міські пейзажі, особливо якщо він стильний і неординарний. А інфлюенсери, які часто відвідують Тижні моди в дощову погоду саме в дощовиках, додали популярності цій одиниці одягу. Дощовик комфортний і допомагає зберігати одяг сухим під час прогулянок по осінніх вулицях.
2. Тренч
Якщо дощовик усе ж здається занадто радикальним рішенням, то варто обзавестися тренчем. Цей предмет гардеробу перекочував у модні гардероби прямо з військового обмундирування. Підтверджує це і повна назва тренча: тренчкот (trenchcoat): де trench — траншея, а coat — пальто. Дякувати за це треба британському мануфактурнику Т. Берберрі, який винайшов габардин. Ця бавовняна тканина відрізняється водонепроникністю і здатністю "дихати", а значить забезпечувати максимальний комфорт.
У цьому сезоні актуальні не тільки класичні тренчі всіх відтінків бежевого, а й яскравих кольорів: червоні, сині, зелені і кольору "металік". Моделі оверсайз дуже актуальні — головне, щоб тренч доповнював основний образ.
3. Шкіряний жакет
У 1990-х шкіряні піджаки жакети були дуже актуальні, потім вони періодично поверталися в моду, але тепер за їхню реінкарнацію треба дякувати Модному будинку Prada. Це відмінна альтернатива тренчам або пальтам. До того ж шкіра додає нотки маскулінності будь-якому образу. Добре шкіряний піджак виглядатиме з трикотажним платтям, а також з джинсами і легкими спідницями. У моді класика: чорні або коричневі піджаки, але можна стати сміливішим і обзавестися жакетом яскравих кольорів, які зараз на піку тенденцій.
4. Короткий пуховик
Але якщо погода остаточно зіпсувалася, то варто звернути увагу на короткий пуховик. Довгі все ж варто приберегти для зими, але коротка затишна куртка відмінно зігріє свою володарку. Носити їх варто з чим завгодно — зараз стилісти допускають будь-які поєднання. Але особливо добре короткі пуховики — головний тренд сезону осінь 2021 — виглядають з джинсами і довгими сукнями. У колірній гамі модниці не обмежені, тим більше, що осінь 2021, на думку директорів провідних будинків, просто зобов'язана бути яскравою.
5. Гумові чоботи
Ще один предмет гардеробу, який довгий час вважався не дуже елегантним і повністю належав грибникам і мисливцям. Але часи змінюються, у мережі все більше знімків селебріті, які позують в елегантних ансамблях, доповнених гумовими чобітьми. І не тільки під час прогулянок по горбистій місцевості. Бренд Bottega Veneta пропонує яскраві черевики, які вже встигли стати головним трендом сезону, а й британські бренди, на зразок Hunter, не здають позицій. Адже саме їхні чоботи бажають Кейт Міддлтон та інші члени королівської сім'ї. Тому тепер гумові чоботи посіли місце в гардеробах більшості модниць. Поєднувати їх рекомендують з джинсами або легкими сукнями, а також з короткими пуховиками і модними тренчами, які ніколи не виходять з моди.
6. Плісирована спідниця
Ще один must have цього сезону — плісировані спідниці. Причому в трендах спідниці короткі та довгі, тому краще обзавестися відразу двома. Така одиниця одягу відмінно поєднується із затишними светрами грубої в'язки, настільки модними в цьому сезоні жилетами і класичними білими сорочками з бавовни.
7. Шубка "тедді"
Як результат того, що з подіумів поступово відходять хутряні пальта з натурального хутра, їхнє місце впевнено посідають екошуби "тедді", названі так на честь культового плюшевого ведмедика. Головна перевага цих шуб — їхня колірна розмаїтість. Адже штучне хутро може бути будь-якого кольору і виділяти свою господиню в похмуру погоду, коли осінь поступово перетікає в зиму. Шубки "тедді" охоче носить Дженніфер Лопес та багато інших знаменитостей.
8. Хустка-каре
Цей аксесуар, по суті, ніколи і не виходив з моди. Його прихильницею вже багато років є англійська королева Єлизавета, яка завжди, виїжджаючи з Лондона восени, одягається в зручну стьобану куртку і прикриває зачіску хусткою-каре. Хустки-каре — це особливий вид виробів з натурального шовку, які мають форму правильного квадрата. У багатьох сучасних модниць хустки-каре асоціюються з відомим Будинком моди Hermes, який виробляє цей культовий аксесуар з 1928 року. Широке поширення хустки отримали в 1960-х, але актуальні і зараз. Хустки зав'язують на шию і голову, використовують, як топи і пояси, але восени їх варто використовувати традиційно — як королева Єлизавета. Для теплої осені підійде хустка-каре з шовку, коли похолодає — варто обрати модель з найтоншої вовни. Це ідеальний аксесуар, який прекрасно впишеться в будь-який гардероб і захистить від холоду.