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Камила Коэльо показала, как носить самый модный пиджак сезона осень 2021

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камила коэльо, инфлюэнсер, модный жакет, тренды 2021, Balmain
Фото: Instagram camilacoelho | Камила Коэльо на показе Balmain

Знаменитая модница и завсегдатай светских вечеринок на показ Balmain явилась в самом модном образе осени 2021

Камила Коэльо, известная блогерша и модный инфлюэнсер, которая может похвастаться 9 миллионами подписчиков в Instagram, продемонстрировала, как носить самый модный пиджак осени с очень широкими плечами. Снимки она опубликовала в своем Instagram.

Камила, которая завоевала популярность, благодаря своему модному видеоблогу под названием MakeUpByCamila, желанный гость на всех модных показах Недели моды.

камила коэльо, инфлюэнсер, модный жакет, тренды 2021
Камила Коэльо на показе Balmain
Фото: Instagram camilacoelho
камила коэльо, инфлюэнсер, модный жакет, тренды 2021
Камила Коэльо на показе Balmain
Фото: Instagram camilacoelho

Так что на показ Balmain, в котором приняли участие Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович и Наталья Водянова, Камила пришла в ансамбле от бренда, отлично скомбинировав две самые трендовые вещи сезона в одном образе.

Камила выбрала укороченный жакет с широкими плечами и глубоким вырезом. Кроп-жакеты — один из самых популярных модных трендов осени 2021. Их традиционно носят с широкими брюками-палаццо, или леггинсами, однако Камила надела к жакету кожаные брюки-бермуды с вырезами на бедрах.

Наряды с неожиданными вырезами – топ-тренд 2021 года. Еще с лета модные дизайнеры украшают вырезами на самых неожиданных местах брюки, юбки и даже вечерние платья.