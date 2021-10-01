Камила Коэльо показала, как носить самый модный пиджак сезона осень 2021

Знаменитая модница и завсегдатай светских вечеринок на показ Balmain явилась в самом модном образе осени 2021

Камила Коэльо, известная блогерша и модный инфлюэнсер, которая может похвастаться 9 миллионами подписчиков в Instagram, продемонстрировала, как носить самый модный пиджак осени с очень широкими плечами. Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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Камила, которая завоевала популярность, благодаря своему модному видеоблогу под названием MakeUpByCamila, желанный гость на всех модных показах Недели моды.

[ + – ] Камила Коэльо на показе Balmain Фото: Instagram camilacoelho [ + – ] Камила Коэльо на показе Balmain Фото: Instagram camilacoelho

Так что на показ Balmain, в котором приняли участие Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович и Наталья Водянова, Камила пришла в ансамбле от бренда, отлично скомбинировав две самые трендовые вещи сезона в одном образе.

Камила выбрала укороченный жакет с широкими плечами и глубоким вырезом. Кроп-жакеты — один из самых популярных модных трендов осени 2021. Их традиционно носят с широкими брюками-палаццо, или леггинсами, однако Камила надела к жакету кожаные брюки-бермуды с вырезами на бедрах.

Наряды с неожиданными вырезами – топ-тренд 2021 года. Еще с лета модные дизайнеры украшают вырезами на самых неожиданных местах брюки, юбки и даже вечерние платья.