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Каміла Коельйо показала, як носити наймодніший піджак сезону осінь 2021

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камила коельо, інфлюенсер, модний жакет, тренди 2021, Balmain
Фото: Instagram camilacoelho | Каміла Коельйо на показі Balmain

Знаменита модниця і завсідниця світських вечірок на показ Balmain з'явилася в наймоднішому образі осені 2021.

Каміла Коельйо, відома блогерка і модна інфлюенсерка, яка може похвалитися 9 мільйонами підписниками в Instagram, продемонструвала, як носити наймодніший піджак осені з дуже широкими плечима. Знімки вона опублікувала в своєму Instagram.

Каміла, яка завоювала популярність, завдяки своєму модному відеоблогу під назвою MakeUpByCamila, бажаний гість на всіх модних показах Тижня моди.

камила коельо, інфлюенсер, модний жакет, тренди 2021
Каміла Коельйо на показі Balmain
Фото: Instagram camilacoelho
камила коельо, інфлюенсер, модний жакет, тренди 2021
Каміла Коельйо на показі Balmain
Фото: Instagram camilacoelho

Тож на показ Balmain, в якому взяли участь Наомі Кемпбелл, Мілла Йовович і Наталія Водянова, Каміла прийшла в ансамблі від бренду, відмінно скомбінувавши дві найтрендовіші речі сезону в одному образі.

Каміла вибрала укорочений жакет із широкими плечима і глибоким вирізом. Кроп-жакети — один із найпопулярніших модних трендів осені 2021. Їх традиційно носять із широкими брюками-палаццо, чи легінсами, однак Каміла вдягла до жакета шкіряні штани-бермуди з вирізами на стегнах.

Наряди з несподіваними вирізами — топ-тренд 2021 року. Ще з літа модні дизайнери прикрашають вирізами на найнесподіваніших місцях штани, спідниці та навіть вечірні сукні.