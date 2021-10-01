Каміла Коельйо показала, як носити наймодніший піджак сезону осінь 2021

Знаменита модниця і завсідниця світських вечірок на показ Balmain з'явилася в наймоднішому образі осені 2021.

Каміла Коельйо, відома блогерка і модна інфлюенсерка, яка може похвалитися 9 мільйонами підписниками в Instagram, продемонструвала, як носити наймодніший піджак осені з дуже широкими плечима. Знімки вона опублікувала в своєму Instagram.

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Каміла, яка завоювала популярність, завдяки своєму модному відеоблогу під назвою MakeUpByCamila, бажаний гість на всіх модних показах Тижня моди.

[ + – ] Каміла Коельйо на показі Balmain Фото: Instagram camilacoelho [ + – ] Каміла Коельйо на показі Balmain Фото: Instagram camilacoelho

Тож на показ Balmain, в якому взяли участь Наомі Кемпбелл, Мілла Йовович і Наталія Водянова, Каміла прийшла в ансамблі від бренду, відмінно скомбінувавши дві найтрендовіші речі сезону в одному образі.

Каміла вибрала укорочений жакет із широкими плечима і глибоким вирізом. Кроп-жакети — один із найпопулярніших модних трендів осені 2021. Їх традиційно носять із широкими брюками-палаццо, чи легінсами, однак Каміла вдягла до жакета шкіряні штани-бермуди з вирізами на стегнах.

Наряди з несподіваними вирізами — топ-тренд 2021 року. Ще з літа модні дизайнери прикрашають вирізами на найнесподіваніших місцях штани, спідниці та навіть вечірні сукні.