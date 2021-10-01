Фото гориллы с бабочками победило в международном конкурсе Nature Conservancy 2021

Снимок Анупа Шаха стал лучшем среди более чем 100 тысяч работ из 158 стран мира.

72-летний британский фотограф Ануп Шах выиграл престижный международный конкурс Nature Conservancy 2021, посвященный охране природы, пишет The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Победу ему принесла фотография западной равнинной гориллы по кличке Малуи, которая идет сквозь облако бабочек, которых она потревожила в лагере Бай Хоку в особом лесном заповеднике Дзанга-Сангха на юго-западе Центральноафриканской республики.

Его снимок признан лучшим среди 100190 других работ, поданных фотографами-натуралистами со 158 стран мира, и теперь Ануп стал обладателем камеры стоимостью $4000.

Ануп Шах родился в Кении, Восточная Африка. Любимым занятием, когда он рос там, было посещение национальных парков, где он часами наблюдал за дикими животными, бродящими в их естественной среде обитания. Этот опыт стал основой для карьеры фотографа дикой природы.

[ + – ] Ануп Шах входит в пятерку лучших фотографов дикой природы в мире Фото: artfinder.com

Получив в Великобритании высшее образование и три университетских диплома, не связанных с фотографией, он вернулся в Кению и развил свой интерес к фотографии дикой природы.

Новаторские и захватывающие фотографии дикой природы Шаха сделали его уникальным представителем этого жанра на протяжении вот уже более 20 лет. Его работы были представлены на бесчисленных выставках, в книгах и журналах, включая The World's Top Wildlife Photographers (Rotovision 2004), Horzu Magazine (как один из пяти лучших фотографов дикой природы в мире) и много раз в National Geographic. Он является одним из десяти мастеров, представленных в книге "Мастера фотографии природы" (Музей естественной истории, 2013).

Его последний проект, опубликованный в виде книги "Мара", изданной также Музеем естественной истории (Лондон), – это попытка дать зрителю почувствовать, каково это быть близким человеком с дикими животными и тем самым ощутить первозданную связь. Этот отличительный стиль фотографии характеризуется необычной перспективой, которая помогает передать непосредственность, интимность, вовлеченность и инклюзивность, позволяя зрителю погрузиться в личное пространство дикого животного, мысленно, эмоционально и интеллектуально, вдыхая особый воздух дикой природы.

Напомним, фотограф Стивен Ковач сделал снимок рыбы, которая жует окурок. Эта работа была представлена на церемонии вручения премии Ocean Photography Awards.