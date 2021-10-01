Фото гориллы с бабочками победило в международном конкурсе Nature Conservancy 2021
Снимок Анупа Шаха стал лучшем среди более чем 100 тысяч работ из 158 стран мира.
72-летний британский фотограф Ануп Шах выиграл престижный международный конкурс Nature Conservancy 2021, посвященный охране природы, пишет The Guardian.
Победу ему принесла фотография западной равнинной гориллы по кличке Малуи, которая идет сквозь облако бабочек, которых она потревожила в лагере Бай Хоку в особом лесном заповеднике Дзанга-Сангха на юго-западе Центральноафриканской республики.
Его снимок признан лучшим среди 100190 других работ, поданных фотографами-натуралистами со 158 стран мира, и теперь Ануп стал обладателем камеры стоимостью $4000.
Ануп Шах родился в Кении, Восточная Африка. Любимым занятием, когда он рос там, было посещение национальных парков, где он часами наблюдал за дикими животными, бродящими в их естественной среде обитания. Этот опыт стал основой для карьеры фотографа дикой природы.
Получив в Великобритании высшее образование и три университетских диплома, не связанных с фотографией, он вернулся в Кению и развил свой интерес к фотографии дикой природы.
Новаторские и захватывающие фотографии дикой природы Шаха сделали его уникальным представителем этого жанра на протяжении вот уже более 20 лет. Его работы были представлены на бесчисленных выставках, в книгах и журналах, включая The World's Top Wildlife Photographers (Rotovision 2004), Horzu Magazine (как один из пяти лучших фотографов дикой природы в мире) и много раз в National Geographic. Он является одним из десяти мастеров, представленных в книге "Мастера фотографии природы" (Музей естественной истории, 2013).
Его последний проект, опубликованный в виде книги "Мара", изданной также Музеем естественной истории (Лондон), – это попытка дать зрителю почувствовать, каково это быть близким человеком с дикими животными и тем самым ощутить первозданную связь. Этот отличительный стиль фотографии характеризуется необычной перспективой, которая помогает передать непосредственность, интимность, вовлеченность и инклюзивность, позволяя зрителю погрузиться в личное пространство дикого животного, мысленно, эмоционально и интеллектуально, вдыхая особый воздух дикой природы.
Напомним, фотограф Стивен Ковач сделал снимок рыбы, которая жует окурок. Эта работа была представлена на церемонии вручения премии Ocean Photography Awards.